Nghệ An yêu cầu công an làm rõ việc lấp hố tử thần khi đang kiểm tra

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo Công an tỉnh và ngành liên quan làm rõ việc ai đã tự ý san "hố tử thần" khi cơ quan chuyên môn đang khảo sát, tìm nguyên nhân hiện tượng này.

Ngày 29/5, ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cùng đoàn công tác trực tiếp đến kiểm tra hiện trường tình trạng sụt lún, nứt nẻ đất, nhà ở, công trình, giếng nước khô cạn tại xã Châu Hồng (huyện Quỳ Hợp) và một số nhà máy khai thác khoáng sản trên địa bàn sau thông tin phản ánh của người dân và báo chí.

Ông Trung cũng đối thoại với người dân xã Châu Hồng về tình trạng sụt lún và chỉ đạo các ngành liên quan sớm điều tra, làm rõ nguyên nhân, có phương án xử lý triệt để vấn đề này.

Ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, kiểm tra một cơ sở khai thác khoáng sản ở xã Châu Hồng (huyện Quỳ Hợp). Ảnh: H.D.

Trực tiếp đối thoại với Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung, người dân xã Châu Hồng (huyện Quỳ Hợp), cho biết thời gian qua hàng trăm hộ dân trong xã đều sống trong cảnh thấp thỏm, sợ hãi trước việc sụt lún bất thường làm nứt nẻ nhà ở, đất nông nghiệp.

Họ cho rằng một trong những nguyên nhân làm cạn kiệt nước ngầm, dẫn đến hiện tượng sụt lún, giếng nước cạn bất thường là do hoạt động khai thác khoáng sản.

“Sống ở đây bao lâu nay nhưng bây giờ mới có hiện tượng lạ này. Nhiều nhà không chỉ sụt lún ngoài vườn, nứt nẻ ở sân mà sụt ngay chân móng nhà, uy hiếp đến tài sản, tính mạng nên ai nấy đều rất lo lắng”, bà Lê Thị Nga (trú bản Na Hiêng, xã Châu Hồng) nói.

Người dân địa phương cũng nêu nhiều câu hỏi về tình trạng sụt lún, giếng nước khô cạn từ năm 2019 đến nay, ảnh hưởng cuộc sống người dân song cơ quan chức năng vẫn chưa đưa ra nguyên nhân cụ thể và phương án giải quyết dứt điểm khiến tình trạng sụt lún ngày càng nghiêm trọng hơn. Họ mong cơ quan chức năng sớm tìm ra nguyên nhân và có phương án khắc phục, xử lý tình trạng này để người dân yên tâm sinh sống, sản xuất.

Bày tỏ với những lo lắng của người dân xã Châu Hồng trước tình trạng trên, ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, cho biết đang yêu cầu cơ quan liên quan sớm làm rõ nguyên nhân và có phương án xử lý để người dân yên tâm sinh sống.

Trong đó, Sở NN&PTNT cần phối hợp với sở ngành liên quan và Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ khảo sát, đánh giá tìm nguyên nhân gây ra sụt lún, giếng cạn để có câu trả lời sớm nhất cho người dân, hạn cuối đến ngày 30/6.

Người dân lo lắng khi hàng chục hố tử thần xuất hiện liên tiếp. Ảnh: P.T.

Ông Trung cũng thẳng thắn phê bình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Quỳ Hợp và lãnh đạo UBND xã Châu Hồng vì chậm trễ kiểm tra, giải quyết kiến nghị của người dân. Tỉnh sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm của người liên quan.

“Trước mắt cần ưu tiên di dời khẩn cấp người dân ở những nơi có nguy cơ cao bị sụt lún, hố sâu để đảm bảo tính mạng, tài sản người dân ", ông Trung nói.

Người đứng đầu UBND tỉnh Nghệ An cũng chỉ đạo tạm dừng các hoạt động bơm hút nước ngầm, khai thác nước ngầm của các doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Châu Hồng đến khi có thông báo mới để đánh giá nguyên nhân, xử lý hiện tượng.

Ngoài ra, Công an tỉnh Nghệ An sớm vào cuộc điều tra làm rõ phản ánh của người dân về việc một đơn vị tự ý san lấp "hố tử thần" khi cơ quan chuyên môn đang khảo sát. Nếu xác định cơ sở khai thác khoáng sản nào trên địa bàn có liên quan đến tình trạng sụt lún, nứt nẻ đất, nhà ở, công trình sẽ yêu cầu bồi thường, đảm bảo quyền lợi cho người dân chịu ảnh hưởng.

“Nguyên tắc xử lý chung là đặt sự an toàn, cuộc sống ổn định của người dân lên trên hết, trước hết; không đánh đổi lợi ích kinh tế của doanh nghiệp lấy sự an toàn, ổn định của người dân, sự an toàn về môi trường”, ông nhấn mạnh.