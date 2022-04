Ngày lễ 1/5 trở thành 'Ngày không có phim' ở Trung Quốc

Ngày lễ 1/5 trở thành "Ngày không có phim" do nhiều dự án điện ảnh bị kéo dài thời gian ra rạp.

Ngày 24/4, QQ đưa tin bộ phim Bảo vệ bạn bình an là dự án điện ảnh tiếp theo phải đưa ra thông báo hoãn phát hành, trong lúc Trung Quốc đang thắt chặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. Phim do Đại Bằng làm đạo diễn, nghệ sĩ tham gia gồm nhiều tên tuổi danh tiếng như Lý Tuyết Cầm, Doãn Chính, Đại Bằng, Mã Lệ, Dương Địch...

Theo QQ, với tình trạng các bộ phim điện ảnh đều rút khỏi rạp ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm nay, Trung Quốc sẽ không có phim mới ra mắt. Trước đó, bộ phim Xin chào anh trai, do "nữ hoàng phim hài" Mã Lệ, nam diễn viên Ngụy Tường, Thường Viễn đóng chính cũng thông báo hoãn chiếu.

Phim Cảnh sát phong vân (do Bạch Bách Hà, Vương Lệ Khôn, Hoàng Cảnh Du đóng chính) và phim hoạt hình Đại hiệp Trư Trư: Hành trình đại dương cũng rút khỏi lịch chiếu vào ngày 1/5.

Theo số liệu từ trang bán vé Maoyan, hiện tại Trung Quốc có khoảng 49,79% số rạp toàn quốc hoạt động. Trong ba ngày qua, lượng rạp mở cửa trở lại có tăng hơn 300 rạp chiếu, tuy nhiên, con số này chỉ tăng ở các tỉnh lẻ, thị trường nhỏ.

Trung Quốc còn chưa đến 50% số rạp hoạt động. Nhiều bộ phim hoãn chiếu do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Hồi tháng 4, loạt phim Anh là mùa xuân của em (do Châu Đông Vũ đóng chính), Chuyện lớn đời người (Nhân sinh đại sự - Lighting Up The Stars, Chu Nhất Long đóng), Thần thám đại chiến do Hong Kong sản xuất với sự tham gia của dàn sao như Lâm Phong, Lý Nhược Đồng, Thái Trác Nghiên, Lưu Thanh Vân... và một số bộ phim khác như Sự thật cuối cùng (do Huỳnh Hiểu Minh đóng chính), Người bị hại (Phùng Thiệu Phong và Đào Hồng đóng) cũng phải dừng kế hoạch công chiếu.

Theo 163, nguyên nhân rạp chiếu ảm đạm là ảnh hưởng từ đại dịch và chính sách "Zero Covid-19" của chính phủ Trung Quốc. Nhiều rạp chiếu đã phải đóng cửa vĩnh viễn sau hai năm thất thu. Hiện tại, doanh thu phòng vé Trung Quốc liên tục chạm đáy, chỉ thu về khoảng 2 triệu USD /ngày. Giới chuyên gia dự báo doanh thu phòng vé quý I của Trung Quốc đạt hơn 1,3 tỷ NDT ( 204 triệu USD ), giảm 35% so với cùng kỳ 2021.

Bên cạnh đó, do Thượng Hải bị phong tỏa, thiếu thốn vật tư y tế, thực phẩm đồ dùng, hơn 20 nghệ sĩ Trung Quốc đã ủng hộ nhiều xe tải hàng hóa tới cho người dân.

Trong số đó có nữ diễn viên Viên Băng Nghiên, Vương Nhất Bác, Hồ Ca, Châu Thâm, vợ chồng Đặng Siêu - Tôn Lệ, Trương Kiệt - Tạ Na, Phạm Thừa Thừa, Angelababy, Triệu Lệ Dĩnh, Ngu Thư Hân, Mã Y Lợi, Tống Thiến, Trương Nghệ Hưng, Huỳnh Hiểu Minh...

Ngoài ra, có nhiều nghệ sĩ cũng bị cách ly tại Thượng Hải, không thể ra ngoài, dẫn đến công việc bị ảnh hưởng.