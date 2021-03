'Ngày hôm nay sẽ định đoạt quá trình giải cứu kênh đào Suez'

Nguồn tin từ Cơ quan Quản lý Kênh đào Suez cho biết ngày 28/3 sẽ quyết định xem có cần phải bốc dỡ bớt container khỏi tàu Ever Given để giải cứu nó hay không.

AP dẫn lời một phi công giấu tên của Cơ quan Quản lý Kênh đào Suez cho biết các công nhân lên kế hoạch thực hiện hai nhiệm vụ giải cứu con tàu Ever Given vào ngày 28/3.

"Ngày 28/3 là ngày rất quan trọng. Đây là ngày quyết định bước tiếp theo, xem có cần thiết phải giảm tải một phần con tàu hay không", phi công này nói.

Trong khi đó, thêm hai tàu kéo đang tăng tốc đến kênh đào Suez vào ngày 28/3 để hỗ trợ giải cứu tàu container đang chắn ngang tuyến đường biển quan trọng nhất thế giới này.

Dữ liệu vệ tinh từ MarineTraffic.com cho thấy tàu của Lực lượng Bảo vệ Alp mang cờ Hà Lan và tàu Carlo Magno mang cờ Italy đang được điều động đến để trợ giúp các tàu lai dắt. Hai tàu này đã đến Biển Đỏ gần thành phố Suez vào đầu ngày 28/3.

Ảnh vệ tinh từ Maxar Technologies cho thấy tàu container Ever Given mắc cạn vào bờ cát của kênh Suez hôm 27/3. Ảnh: AP.

Bernhard Schulte Shipmanagement, công ty quản lý tàu Ever Given, cho biết các tàu lai dắt sẽ thúc vào hông Ever Given, trong khi các tàu khác tiếp tục hút cát ở dưới tàu và bùn ở mạn trái tàu.

Nếu không thành công, nhóm giải cứu cần phải giảm tải trọng của Ever Given bằng cách bốc dỡ bớt container. Tuy nhiên, quá trình này có thể kéo dài thêm nhiều ngày.

Các nhà chức trách hạn chế hết sức có thể khả năng phải bốc dỡ container vì nó sẽ khiến con kênh ngừng hoạt động lâu hơn, cũng như đòi hỏi nhiều phương tiện máy móc phức tạp hơn.

Tính tới đầu ngày 28/3, hơn 320 tàu phải chờ ở hai đầu kênh Suez để chờ tuyến đường biển được "thông tắc", theo công ty dịch vụ kênh đào Leth Agencies. Một số tàu bắt đầu chuyển hướng sang tuyến đường khác thay vì đi qua con kênh này.

Tàu container Ever Given mang cờ Panama, thuộc sở hữu của Nhật Bản, bị mắc cạn và chắn ngang kênh đào Suez từ ngày 23/3. Con tàu dài khoảng 400 m và nặng khoảng 200.000 tấn.