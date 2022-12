Ngành sách in hưởng lợi từ sự bùng nổ của webtoon ở Hàn Quốc

Sự phổ biến ngày càng lớn của webcomic, hay còn gọi webtoon (truyện tranh số), đã có tác động tích cực đáng ngạc nhiên đến ngành xuất bản của Hàn Quốc.

Nhu cầu ngày càng cao đối với các tác phẩm kỹ thuật số dẫn tới doanh số bán sách in của chúng cũng tăng lên, The Korea Times đưa tin.

Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc (KOCCA) đã khảo sát trực tuyến 3.500 độc giả, độ tuổi từ 10 đến 69 trên toàn quốc, những người tiêu thụ webtoon và truyện tranh in. Kết quả cho thấy 29% số người được hỏi cho biết đã mua phiên bản giấy của webtoon họ yêu thích - tăng 6,4% so với năm 2020.

Trên thực tế, 3 tác phẩm nằm trong danh sách 10 truyện tranh in yêu thích nhất của những người được khảo sát năm nay đều có nguồn gốc từ webtoon: "Yumi's Cells", "Itaewon Class" và "Solo Leveling".

Một thiếu niên tham gia cuộc phỏng vấn nhóm tập trung, được thực hiện ngoài cuộc khảo sát trực tuyến, cho biết: "Tôi thích được sở hữu bản in của webtoon mình yêu thích thay vì chỉ đọc nó một lần (trực tuyến)".

Một nam thanh niên 20 tuổi khác chia sẻ: "Tôi mua nó (sách in) cho bản thân và làm quà tặng bạn bè. Đọc tác phẩm webtoon được in trên giấy có cảm giác khác so với khi đọc nó trên màn hình điện thoại".

Reborn Rich là một trong những webtoon thành công tại Hàn Quốc.

Cuộc khảo sát cũng chỉ ra rằng webtoon tiếp tục là một trong những loại hình giải trí thống trị tại Hàn Quốc, biểu thị bằng tần suất chúng được đọc và số lượng người sẵn sàng chi tiền cho các dịch vụ trả phí.

KOCCA cho biết ngành công nghiệp webtoon của Hàn Quốc trị giá khoảng 577 triệu USD vào năm 2019 và được dự đoán tăng trưởng hàng năm.

Ngay cả ở Nhật Bản, xứ sở của truyện tranh và thị trường truyện tranh kỹ thuật số lớn nhất thế giới, webtoon của Hàn Quốc chiếm hơn 70% thị phần, theo nhà cung cấp dữ liệu di động App Annie.

Một số bộ phim ăn khách được chuyển thể từ webtoon như Reborn Rich, Sweet Home, Business Proposal, Along with the Gods. Khoảng 70% webtoon phổ biến nhất là truyện giả tưởng lãng mạn.

Trong số những người được hỏi, 42,9% nói rằng họ xem phim hoạt hình kỹ thuật số ít nhất 3 lần/tuần - tăng vọt từ 37,3% vào năm 2020. 45,7% trả lời rằng họ đã chi tiền, từ ít nhất 1.000 won ( 0,76 USD ) đến hơn 100.000 won mỗi tháng, cho các tập tính phí cho mỗi lần xem hoặc xem lén.

Với hơn 100 webtoon đã đạt được mức độ thành công khác nhau trong thập kỷ qua, 58,5% người tham gia khảo sát cho biết họ đã xem nội dung có nguồn gốc từ web hoặc truyện tranh in.

Webtoon thậm chí được coi là nơi người Hàn trốn tránh thực tại, tìm kiếm hy vọng qua cuộc đời các nhân vật. Ảnh: David D.Lee.

Định dạng webtoon chuyển thể được ưa chuộng nhất của họ là phim truyền hình với 47,4%, tiếp theo là phim điện ảnh với 44,7%.

Một người trong nhóm tham gia phỏng vấn nói rằng việc xem và khám phá cách các bộ phim truyền hình diễn giải webtoon gốc là một trải nghiệm thú vị.

Nhưng trong khi việc truyện tranh trên web bước lên màn ảnh đã trở thành một thông lệ, thì khả năng mở rộng tiềm năng của chúng sang lĩnh vực metaverse và mã thông báo không thể thay thế (NFT) vẫn còn bị hoài nghi.

Trong số đó, 31,5% nói rằng họ không có ý định xem nội dung lấy cảm hứng từ webtoon trên metaverse, và 33,9% nói rằng họ sẽ xem. Tỷ lệ phản hồi tiêu cực thậm chí còn cao hơn đối với NFT lấy cảm hứng từ webtoon, ở mức 45,4% không quan tâm đến việc tiêu thụ chúng.