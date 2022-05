Ngân sách tăng thu nhờ giá xăng dầu tăng cao

Dầu thô là nguồn thu đóng góp vào ngân sách Nhà nước có mức tăng cao nhất trong 4 tháng đầu năm với gần 24.100 tỷ đồng. Bên cạnh đó, thu từ xăng dầu nhập khẩu cũng tăng mạnh.

Đây là số liệu được Bộ Tài chính ghi nhận trong báo cáo tình hình thu chi ngân sách Nhà nước tháng 4 và 4 tháng đầu năm mới công bố.

Cụ thể, cơ quan quản lý tài khóa cho biết tính riêng tháng 4 vừa qua, tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 160.200 tỷ đồng , tăng 3.200 tỷ so với tháng trước. Trong đó, đóng góp lớn nhất vào số thu ngân sách tháng vẫn là các khoản thu nội địa với 129.500 tỷ đồng , tăng 9.000 tỷ so với tháng trước, tương đương mức tăng 7,5%.

Theo Bộ Tài chính, nguyên nhân giúp nguồn thu này tăng trong tháng 4 là do một số khoản thu phát sinh trong quý I đã được kê khai nộp ngân sách vào đầu quý II theo quy định, dẫn tới tăng số thu trong tháng.

Cũng trong tháng 4, tiền thu từ dầu thô đóng góp về ngân sách ước đạt 6.600 tỷ đồng , giảm gần 25% so với tháng trước. Trong đó, giá dầu thanh toán bình quân trong tháng đạt khoảng 122,7 USD /thùng, tăng 62,7 USD /thùng so với dự toán, tuy nhiên sản lượng trong tháng lại giảm còn 700.000 tấn.

Ngoài ra, số thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu trong tháng ước đạt 24.100 tỷ đồng , cũng giảm 20% so với tháng trước. Số thu này ghi nhận dựa trên cơ sở tổng thu thuế xuất nhập khẩu đạt 35.800 tỷ đồng và hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ khoảng 11.700 tỷ.

TÌNH HÌNH THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022 Số liệu lũy kế từ đầu năm. Nguồn: Bộ Tài chính; Tổng hợp Nhãn Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Thu ngân sách tỷ đồng 183500 323800 460600 645300 Chi ngân sách

113900 228200 351300 470200

Lũy kế 4 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách Nhà nước đã đạt 645.300 tỷ đồng , hoàn thành 45,7% dự toán và tăng 13,3% so cùng kỳ năm trước.

Dù ghi nhận giảm trong tháng 4, nhưng tính chung 4 tháng, dầu thô vẫn là nguồn thu ghi nhận mức tăng cao nhất đóng góp vào ngân sách.

Trong đó, tổng tiền thu từ dầu thô đóng góp về ngân sách đã đạt gần 24.100 tỷ đồng sau 4 tháng, tăng 93,4% so với cùng kỳ và hoàn thành tới 85,4% dự toán.

Bộ Tài chính cho biết nguyên nhân giúp khoản thu này tăng trưởng mạnh chủ yếu do giá dầu tăng cao, bình quân 4 tháng đạt khoảng 97,4 USD /thùng, cao hơn 37,4 USD /thùng so dự toán và cao gấp rưỡi so với cùng kỳ. Ngoài ra, sản lượng dầu thô thanh toán giai đoạn này cũng đạt 3 triệu tấn, bằng 42,9% kế hoạch.

Trong khi đó, tính chung 4 tháng, số thu nội địa ước đạt 520.300 tỷ đồng , tăng 9,1% và bằng 44,2% dự toán. Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 100.900 tỷ đồng , cũng tăng 27,1% so với cùng kỳ và hoàn thành 50,7% dự toán.

Theo Bộ Tài chính, hoạt động xuất nhập khẩu tháng 4 tiếp tục tăng trưởng tích cực giúp luỹ kế đến 15/4 đạt khoảng 42,8 tỷ USD , tăng 7,9% so cùng kỳ. Trong đó, các mặt hàng chủ yếu đóng góp số thu lớn cho ngân sách tăng mạnh bao gồm dầu thô xuất, nhập khẩu; xăng dầu nhập khẩu và các mặt hàng nguyên liệu dệt, may, da giày, điện thoại, linh kiện, máy vi tính, sản phẩm điện tử nhập khẩu, hóa chất...

Ở chiều ngược lại, số chi ngân sách tháng 4 là 132.800 tỷ đồng , lũy kế chi 4 tháng ước đạt 470.200 tỷ đồng , bằng 26,3% dự toán và tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, các khoản chi đầu tư phát triển ước đạt 95.700 tỷ, bằng 18,48% kế hoạch Thủ tướng giao, tương đương mức cùng kỳ; chi thường xuyên đạt 340.200 tỷ, bằng 30,6% dự toán.