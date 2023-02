Ngân hàng Phương Đông bị cáo buộc thuê Công ty luật Pháp Việt đòi nợ

Nhận hợp đồng đòi nợ một người vay tiền của OCB, nhân viên Công ty luật Pháp Việt đã đe dọa gia đình nạn nhân, dọa cho nổ tung trường học.

Ngày 28/2, nguồn tin của Zing cho biết trong vụ án Công ty Luật TNHH Pháp Việt bị cáo buộc đòi nợ thuê cho ngân hàng và công ty tài chính, cơ quan tố tụng ở Tiền Giang xác định các bị can đã được Ngân hàng Phương Đông (OCB) chuyển hợp đồng vay để đòi nợ.

Theo cáo buộc, năm 2019, anh N.V.B. (trú xã Tân Bình, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) vay 50 triệu đồng của Ngân hàng Phương Đông nhưng không có khả năng chi trả. Khoảng tháng 7/2022, OCB đã chuyển hợp đồng vay của anh B. cho Công ty luật Pháp Việt (trụ sở ở quận Bình Tân, TP.HCM) để đòi thuê khoản nợ này.

Cơ quan tố tụng cho rằng về mặt pháp lý, Công ty luật Pháp Việt (do bà Lê Thị Tuyết, 38 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM, làm giám đốc) được thành lập với mục đích trợ giúp pháp lý, nhưng hoạt động trá hình nhằm đòi nợ thuê cho các ngân hàng khi có yêu cầu.

Cảnh sát khám xét trụ sở Công ty Luật TNHH Pháp Việt tại TP.HCM. Ảnh: Công an Tiền Giang.

Ngày 14/2, Công an thị xã Cai Lậy phối hợp với Công an tỉnh Tiền Giang và Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an thi hành lệnh khám xét khẩn cấp tại trụ sở chính của Công ty luật Pháp Việt và 2 chi nhánh. Hôm đó, cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều chứng cứ để làm rõ.

Quá trình điều tra, Nguyễn Thanh Hải (35 tuổi, trưởng nhóm quản lý 14 nhân viên) được xác định là người phụ trách đòi nợ cho Ngân hàng OCB. Còn nhân viên trực tiếp đòi nợ anh B. là bị can Hà Thị Hiệp (33 tuổi, trú huyện Bình Chánh, TP.HCM). Hải và Hiệp khai họ được công ty giao đòi nợ anh B. theo số tiền trên hợp đồng là hơn 100 triệu đồng.

Ban đầu, Hiệp gọi điện thoại đe dọa, đòi giết con và người thân của anh B. Do lo sợ, anh này đã trả cho Ngân hàng OCB 10 triệu đồng.

Sau đó, anh B. không tiếp tục đưa tiền nên Hiệp sử dụng nhiều số điện thoại để nhắn tin, gọi điện đe dọa gia đình và anh B. Hiệp và Hải còn sử dụng nhiều thủ đoạn khác để truy tìm thông tin người thân của B.

Ngày 26/10/2022, khi có được thông tin cháu của anh B. đang học tại một trường tiểu học, Hiệp đã sử dụng 3 số điện thoại gọi điện, nhắn tin cho giáo viên chủ nhiệm và Ban giám hiệu trường này. Theo lời khai, Hiệp yêu cầu nhà trường cho cháu của anh B. nghỉ học để gia đình giải quyết nợ, nếu không sẽ không để yên cho gia đình các giáo viên.

Đến ngày 27/10, Hiệp tiếp tục gọi cho một cửa hàng gas ở thị xã Cai Lậy, yêu cầu giao một bình gas đến trường học. Sau đó, Hiệp gọi điện thoại cho cô giáo ra nhận bình gas, nếu không sẽ cho nổ cả trường. Sau khi Ban giám hiệu trình báo công an sở tại, lực lượng chức năng đã thu giữ bình gas này.

Bị can Trần Văn Châu. Ảnh: Công an Tiền Giang.

Kết quả điều tra xác minh còn cho thấy các bị can và người liên quan khai Công ty luật Pháp Việt có 15 nhóm đòi nợ, 15 người được giao làm trưởng nhóm. Mục đích để theo dõi, đôn đốc, giám sát các nhân viên đòi nợ. Sau mỗi phi vụ, công ty trả lương 6 triệu đồng/nhân viên, người đòi nợ được nhiều thì được trả thưởng nhiều.

Ngày 23/2, Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Châu (43 tuổi), Hồ Quốc Hùng (36 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) và 3 người khác về tội Cưỡng đoạt tài sản. Trong đó, Châu và Hùng cùng là Phó giám đốc Công ty Luật TNHH Pháp Việt, bị cáo buộc cầm đầu băng nhóm nói trên.

Ngoài ra, cơ quan điều tra đang làm việc khoảng 133 người liên quan khác, thu giữ 190 CPU máy tính để bàn, laptop và nhiều tài liệu lưu trữ khác để làm rõ vai trò liên quan đến vụ án.