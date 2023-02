Ngân hàng Nhà nước mua vào hàng tỷ USD từ đầu năm

Theo ước tính của VNDirect, NHNN đã mua vào 3,6 tỷ USD từ đầu năm đến nay. Trong khi số liệu riêng tháng 1 do BSC ước tính cũng đã lên tới 2,78 tỷ USD.

Đồng USD suy yếu là nguyên nhân chính giúp NHNN có dư địa giảm áp lực tỷ giá và mua vào ngoại tệ, tăng dự trữ ngoại hối từ đầu năm. Ảnh: Hoàng Hà.

Trong bối cảnh các áp lực trên thị trường tiền tệ dần hạ nhiệt, nhiều công ty chứng khoán cho biết Ngân hàng Nhà nước đang có cơ sở để mua vào ngoại tệ, từ đó nâng dự trữ ngoại hối năm nay.

Ghi nhận trong báo cáo cập nhật vĩ mô mới nhất, các chuyên gia phân tích tại Công ty Chứng khoán VNDirect (VND) cho biết sau những thông điệp ôn hòa của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), thị trường tiền tệ đã dần ổn định.

Cụ thể, trong cuộc họp chính sách gần nhất ngày 1/2, Fed đã thu hẹp mức tăng lãi suất điều hành còn 0,25 điểm %. Theo các chuyên gia, bước đi này phản ánh đúng kỳ vọng của thị trường khi dữ liệu về lạm phát của Mỹ những tháng gần đây đã ghi nhận xu hướng hạ nhiệt rõ nét.

Thậm chí, thị trường còn bất ngờ hơn với những thông điệp ôn hòa về chính sách tiền tệ của Chủ tịch Fed Jerome Powell liên quan vấn đề lạm phát và thắt chặt tiền tệ.

“Dù Chủ tịch Fed cho rằng vẫn còn nhiều việc phải làm để đạt được mục tiêu lạm phát cũng như có thể có thêm một vài đợt nâng lãi suất trong thời gian tới, thị trường vẫn tin rằng chu kỳ thắt chặt tiền tệ sắp kết thúc”, VNDirect nhấn mạnh.

Theo đó, thị trường hiện kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm % tại cuộc họp tiếp theo vào giữa tháng 3 và 0,25 điểm % tại cuộc họp tháng 5, rồi ngừng tăng lãi suất sau đó. Như vậy, đỉnh chu kỳ tăng lãi suất của Fed sẽ là 5,25%, không thay đổi so với dự báo trước đó.

Trong bối cảnh này, đồng USD đã liên tục suy yếu so với các đồng tiền chủ chốt khác, kéo chỉ số sức mạnh của đồng bạc xanh (USD-Index) giảm 1,4% trong tháng 1 và thấp hơn 10,5% so với đỉnh hồi cuối tháng 9/2022. Sau cuộc họp mới nhất của Fed, chỉ số này dao động trong khoảng 101-103 điểm, thấp hơn so với cuối tháng 1.

Diễn biến chỉ số USD-Index trong nửa năm gần nhất. Nguồn: Tradingview.

Tại thị trường trong nước, tỷ giá USD/VNĐ cuối tháng 1 cũng giảm 0,8% so với đầu năm xuống 23.450 đồng/USD. Các chuyên gia tại VNDirect cho rằng việc tỷ giá hạ nhiệt cho phép NHNN chuyển ưu tiên sang ổn định lãi suất để hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế.

Theo ước tính từ đơn vị này, NHNN đã mua vào khoảng 3,6 tỷ USD kể từ đầu năm 2023. Hãng cũng dự báo dự trữ ngoại hối đến cuối năm nay có thể đạt 102 tỷ USD , tương đương 3,3 tháng giá trị nhập khẩu. Trong đó, tỷ giá USD/VNĐ sẽ dao động trong khoảng 23.400-23.800 đồng/USD.

Trước VNDirect, Chứng khoán BSC cũng đưa ra số liệu cập nhật về tốc độ mua ngoại tệ của NHNN từ đầu năm 2023 với khoảng 2,78 tỷ USD chỉ riêng tháng 1, nâng dự trữ ngoại hối đến cuối tháng lên mức 91,78 tỷ USD .

Liên quan vấn đề lãi suất, các chuyên gia tại VNDirect dự báo lãi suất huy động sẽ đạt đỉnh trong quý I năm nay, sau đó giảm dần kể từ quý II, tương tự dự báo của các đơn vị phân tích khác.

Luận điểm của dự báo trên là thị trường dự báo đỉnh chu kỳ tăng lãi suất của Fed ở 5,25% vào cuối tháng 5, khi đó, áp lực lên tỷ giá có thể hạ nhiệt đáng kể trong nửa sau của năm 2023.

Bên cạnh đó, NHNN dự báo giữ nguyên lãi suất điều hành trong năm và tích cực hỗ trợ thanh khoản thị trường thông qua các kênh thị trường mở, mua dự trữ ngoại hối…

Nhu cầu tín dụng cũng được dự báo chậm lại do nhiều doanh nghiệp có thể hoãn mở rộng sản xuất kinh doanh vì lo ngại tiêu dùng suy yếu. Ngoài ra, thị trường bất động sản ảm đạm sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng.

“Chúng tôi kỳ vọng lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng sẽ giảm dần về mức 6,7%/năm và 7,5%/năm vào cuối năm 2023”, VNDirect dự báo.

Về lãi suất cho vay, NHNN đã phát đi thông điệp cấp hạn mức tín dụng cao hơn cho các ngân hàng có lãi suất cho vay thấp hơn. Do đó, sẽ có ngân hàng chủ động giảm một phần biên lãi ròng (NIM) để nhận được room tín dụng cao hơn trong tương lai.