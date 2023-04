Ngăn chặn vi phạm về bóng cười trong quán bar phố cổ dịp nghỉ lễ 30/4

Những vi phạm về bóng cười vẫn lén lút diễn ra trong một số quán bar, cơ sở kinh doanh trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Đại tá Hà Mạnh Hùng, trưởng Công an quận Hoàn Kiếm, cho biết tiếp tục thực hiện Kế hoạch 41, ban chỉ huy công an quận chỉ đạo lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí có sử dụng nhạc trên địa bàn. Mục đích của việc kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với những trường hợp chủ cơ sở tàng trữ, mua bán, sử dụng khí cười N20.

Trong tháng 4, Công an quận Hoàn Kiếm đã triển khai nhiều tổ công tác kiểm tra ở các cơ sở kinh doanh. Qua kiểm tra, đơn vị chức năng đã phát hiện, thu giữ 9 bình “bóng cười”. Cụ thể, vào đêm 16/4, Công an phường Phan Chu Trinh có sự hỗ trợ của Đội Cảnh sát QLHC về TTXH đã kiểm tra cơ sở NOXX ở số 15 phố Lý Thường Kiệt, phát hiện 2 bình khí cười.

Công an quận Hoàn Kiếm phát hiện, thu giữ và xử phạt nhiều cơ sở kinh doanh bóng cười trái phép.

Tiếp đó, đêm 22/4, Công an phường Hàng Buồm đã phối hợp với Công an quận kiểm tra cơ sở ONE LONGER tại 61 Mã Mây, phát hiện một bình khí cười. Mới nhất, đêm 23/4, Công an phường Hàng Buồm tiếp tục phát hiện, thu giữ 6 bình khí cười ở cơ sở The Bunker tại số 44-46 Mã Mây.

Bên cạnh việc kiểm tra, thu giữ và xử lý vi phạm liên quan đến “bóng cười”, Công an quận Hoàn Kiếm còn tập trung vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Chỉ trong một ngày, nhờ sự tuyên truyền vận động của các lực lượng công an, đơn vị đã vận động thu hồi được 156 viên đạn các loại, 3 công cụ hỗ trợ, 5 hộp pháo diêm, một vỏ lựu đạn cùng hàng chục dao kiếm…

Việc vận động người dân giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ... sẽ góp phần đảm bảo an ninh, an toàn trên địa bàn.

Đại tá Hà Mạnh Hùng khẳng định việc tăng cường phát hiện xử lý nghiêm vi phạm về bóng cười sẽ góp phần từng bước làm “sạch” địa bàn về ma túy xâm nhập vào thanh thiếu niên, gia đình, trường học.

Đối với công tác vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, pháo nổ, công cụ hỗ trợ, nếu thực hiện hiệu quả sẽ ngăn chặn, phòng ngừa, không để xảy ra những sự cố cháy, nổ, gây thương tích trong nhân dân, nhất là thời điểm nghỉ lễ 30/4 và 1/5.