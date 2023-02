Ngăn chặn 46 thanh niên mang hung khí đi đánh nhau

Trong nhóm thanh niên mang hung khí đi đánh nhau ở Kiên Giang, nhiều người từng bị xử lý hành chính về hành vi tương tự.

Ngày 5/2, Công an phường An Hòa, TP Rạch Giá (Kiên Giang), lập hồ sơ xử lý 46 thanh niên có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng vì tụ tập, mang theo hung khí để đi thanh toán nhau.

46 người bị cảnh sát bắt giữ lúc rạng sáng. Ảnh: Văn Vũ.

Khoảng 0h30 cùng ngày, Công an phường An Hòa nhận được tin báo của người dân với nội dung có nhóm gần 50 người tụ tập trong hẻm ở đường Lê Hồng Phong. Công an phường bố trí lực lượng vây ráp, bắt giữ 46 người mang theo 27 cây kiếm và dao tự chế.

Nhóm này còn mang theo chĩa loại 3 mũi nhọn và thùng nhựa có nhiều chai bom xăng tự chế. Trong đó, nhiều người từng bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính về hành vi tương tự.

Nhiều chai bom xăng tự chế. Ảnh: Văn Vũ.