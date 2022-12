Ngăn chặn 2 nhóm hỗn chiến bằng súng, dao tự chế

Các tổ công tác 161 Công an tỉnh Đồng Nai tuần tra, ngăn chặn kịp thời 2 nhóm thanh niên mang theo súng, dao tự chế để giải quyết mâu thuẫn.

Xứng mang theo súng để để giải quyết mâu thuẫn. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 27/12, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa ngăn chặn 2 nhóm thanh niên mang theo súng, dao tự chế để giải quyết mâu thuẫn, bắt giữ 8 người cùng 3 ôtô.

Trước đó, khoảng 22h30 ngày 26/12, hai tổ công tác 161 của Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các trinh sát hình sự Công an TP Biên Hòa tuần tra trên tuyến quốc lộ 51 và đường Bùi Văn Hòa.

Khi đến khu phố Tân Cang, phường Phước Tân, TP Biên Hòa, cảnh sát phát hiện chiếc ôtô do Phạm Viết Xứng (28 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) cầm lái chở theo Nguyễn Văn Minh (31 tuổi) và Nông Văn Băng (27 tuổi). Qua kiểm tra, nhà chức trách phát hiện cốp xe có khẩu súng bắn đạn hoa cải, có một viên đạn đã lên nòng.

Bước đầu, Xứng và đồng bọn khai rủ nhau đi giải quyết mâu thuẫn với một nhóm người khác ở phường Long Bình.

Các nghi phạm khác bị đưa về trụ sở. Ảnh: Công an cung cấp.

Cùng thời gian trên, 2 tổ công tác 161 của công an tỉnh phát hiện 2 ôtô chở theo 5 thanh niên và ôtô do Nguyễn Thanh Nghiêm (34 tuổi, quê An Giang) cầm lái, đang đậu trước nghĩa trang nhân dân TP Biên Hòa, có dấu hiệu nghi vấn. Kiểm tra trong xe, cảnh sát tìm thấy con dao tự chế dài 60 cm.

Nhóm Nghiêm khai mang hung khí ra khu vực nghĩa trang nhân dân TP Biên Hòa để đánh nhau với nhóm của Phạm Viết Xứng. Tuy nhiên, 2 nhóm đang tập hợp lực lượng, chuẩn bị hung khí ra điểm hẹn, thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.