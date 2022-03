Ngắm hoàng hôn, dùng bữa tối ở TP.HCM

Nếu đang tìm kiếm một không gian sang trọng cho buổi tối cuối tuần, nhà hàng trên cao hoặc nằm sát sông Sài Gòn sẽ là gợi ý dành cho bạn.

4 nhà hàng trong bài viết đều có không gian thoáng đãng, view ngắm hoàng hôn và thực đơn đồ ăn được đánh giá cao.



Kitchen by the River

Địa chỉ: Đường số 10, phường An Phú, TP Thủ Đức Mức giá: Khoảng từ 500.000 đồng/người

Kitchen by the River là nhà hàng không gian mở, nằm trong khuôn viên một khách sạn bên sông Sài Gòn. Không chỉ phục vụ người lưu trú mà thực khách ngoài có thể đặt bàn dùng bữa tại đây.

Nhà hàng mở cửa từ sáng sớm đến tối muộn. Ưu điểm nằm ở nhiều kiểu thực đơn và phong cách ẩm thực đa dạng từ Á sang Âu.

Nói về vị trí sát sông, tôi nghĩ ngay đến khung cảnh hoàng hôn nhuộm hồng một góc trời. Nếu cũng thích những buổi chiều đẹp như thế, đây là lựa chọn bạn có thể tham khảo. Yên tĩnh, đẹp và lãng mạn là những gì tôi có thể miêu tả khi yên vị ở chiếc bàn nhỏ đặt sát bờ sông chờ dùng bữa tối.

Sunset by the river là thực đơn riêng phục vụ cho khách dùng bữa tối. Ở đây có một số món ăn nhẹ từ nguyên liệu bò wagyu, hàu, các loại phô mai kết hợp đồ uống có cồn như rượu vang, bia và cocktail.

Ngoài ra, thực khách có thể lựa chọn món Việt như cá tuyết kho tộ, ức vịt tẩm tiêu Phú Quốc, gà nướng tre hay salad bạch tuộc, cá ngừ... trong thực đơn phục vụ cả ngày. Theo tôi, bữa ăn cho 2 người có giá khoảng 1,3 triệu đồng là vừa đủ.

Ảnh: Thảo Ly.

Trong chuyến nghỉ dưỡng cuối năm ngoái, tôi có dịp thưởng thức bữa sáng kiểu Âu nhẹ nhàng. House Smoked Salmon là món ăn khiến tôi thích thú nhất. Đây là sự kết hợp giữa cá hồi hun khói mặn mà, bánh mì lúa mạch đen, phô mai béo và rau quả tươi mát. Bữa trưa, tôi chọn ăn phở nhưng có vẻ món này không được nêm nếm đậm đà, khá lỏng bỏng.

Với những người không thích đi xa chỉ để thưởng thức bữa tối, vị trí cách trung tâm 10 km này có thể là trở ngại.

Ảnh: Quỳnh Danh.



Top Of The Town

Địa chỉ: Đường An Dương Vương, quận 5 Mức giá: Khoảng từ 500.000 đồng/người

Top Of The Town cũng là gợi ý thú vị nếu bạn muốn ngắm hoàng hôn TP.HCM mà không bị khuất tầm nhìn do nhà cao tầng hay cây cối.

Nhà hàng nằm trên tầng 25 với không gian rộng rãi. Khách có thể chọn ngồi trong phòng máy lạnh, nhiều cửa sổ kính bao quanh hoặc khu vực bên ngoài mát mẻ.

Ảnh: Top of the Town Bar & Restaurant.

Địa chỉ ẩm thực mở cửa 18-22h mỗi ngày, thực đơn khá đa dạng.

Về phần món khai vị, trong khi người bạn tôi đánh giá cao carpacio - thịt bò tái cắt mỏng, tẩm tiêu, chanh, dầu olive hương vị nhẹ nhàng, mát lạnh phù hợp với thời tiết TP.HCM, tôi lại thích tủy bò nướng dùng kèm bánh mỳ bơ tỏi, sốt rượu vang thơm, đậm đà.

Chúng tôi đến vào tối thứ sáu nên tranh thủ gọi một combo hải sản và một combo thịt chế biến BBQ, mỗi phần giá 670.000 đồng. Trong các món đồ nướng, sườn bò tomahawk có giá cao nhất, khoảng 3,2 triệu đồng/1,5 kg. Có dịp đi cùng nhóm đông người hơn, tôi sẽ thử món này.

Nhân viên chuyên nghiệp, không khí thoáng đãng và thương hiệu mới là ưu điểm của nhà hàng. Đổi lại, giá món ăn ở đây khá cao. Bữa tối 4 người của chúng tôi hết chừng 2 triệu đồng (chưa tính đồ uống).

Ảnh: Thảo Ly.



Towa - Japanese Cuisine

Địa chỉ: Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1 Mức giá: Khoảng một triệu đồng/người

Nằm ở tầng 28 Sedona Suite (tòa nhà kế Saigon Centre), TOWA chuyên phục vụ các món ăn theo phong cách fine dining của Nhật Bản. Các món chế biến từ nguyên liệu tươi như hàu, cá, thịt bò được thực khách đánh giá cao. Tuy nhiên, khẩu phần mỗi món khá ít.

Thành viên La Bu có trải nghiệm giá nhớ tại nhà hàng. Thực khách và người bạn gọi 4 món gồm A3 wagyu donburi, wagyu A5 beef tartare, cuộn umeboshi với da cá hồi sấy, set sashimi cá hồi 5 miếng, giá khoảng 2 triệu đồng.

Không gian nhà hàng rộng rãi. Bên cạnh quầy bar quan sát đầu bếp làm món, bàn sát cửa sổ, khu vực ngoài trời, ở đây cũng có phòng riêng cho nhóm bạn, gia đình. Mỗi khu vực đều yên tĩnh và trang trí chỉn chu, sang trọng.

Đến vào ngày cuối tuần, dịp lễ, bạn nên book bàn trước để chọn vị trí ưng ý, view đẹp ngắm hoàng hôn.

Ngoài ra, dù ngồi ở nhà hàng Nhật, bạn vẫn có thể gọi đồ ăn từ nhà hàng món Hoa kế bên.

Ảnh: Towa - Japanese Cuisine.



Ussina Aging Beef & Bar

Địa chỉ: Điện Biên Phủ, Bình Thạnh Giá: Khoảng một triệu đồng/người

Ussina nằm trên tầng 77 của tòa Landmark 81, gần trung tâm TP.HCM. Ngồi ở đây, bạn vừa dùng bữa vừa ngắm toàn cảnh thành phố từ trên cao.

Đến sảnh, thực khách sẽ được nhân viên lễ tân hướng dẫn di chuyển 2 lần thang máy, lên đến vị trí nhà hàng. Dù diện tích không quá lớn, chỉ đủ chỗ đặt khoảng 10 chiếc bàn, những ô cửa kính trong suốt khiến không gian được nới rộng đáng kể.

Khu vực bàn ăn đã có người đặt đều được chú thích để khách dễ quan sát. Các món ăn ở đây giá khá cao, có món lên đến 3 triệu đồng. Song, so về dịch vụ và không gian, tôi cho là xứng đáng để trải nghiệm trong các dịp quan trọng.

Snow aging wagyu, ức vịt nướng kèm sốt nấm và rau củ nướng, bánh mì cắt lát kèm bò nướng và phô mai kem, phô mai camembert nướng sốt mật ong... là những gợi ý bạn có thể tham khảo khi đến đây.