Ngại mưa, khách chần chừ đặt homestay dịp 2/9

Dịp lễ 2/9 năm nay có thời gian nghỉ khá lý tưởng cho những chuyến du lịch. Tuy nhiên, thời tiết xấu ở Hà Nội khiến nhiều du khách chưa muốn chốt homestay.

"Nhu cầu đặt homestay, villa quanh Hà Nội trong dịp 2/9 vẫn ở mức cao như hàng năm nhưng thời tiết không tốt khiến nhiều khách còn chần chừ. Bình thường, homestay của tôi sớm kín phòng từ một tháng trước dịp Quốc khánh. Năm nay, tỷ lệ lấp phòng mới được khoảng 70%", T.H., chủ một homestay ở Ba Vì (Hà Nội), chia sẻ.

Giá ít biến động, khách vẫn chần chừ

Theo ghi nhận của Zing, đa số homestay, villa quanh Hà Nội không tăng giá cao trong đợt 2/9. Giá thuê chỉ bằng giá ngày thứ bảy hoặc phụ thu không quá 10%.

Lê Thị Thu Thuỷ (An An), CEO An Booking Villa, cho biết tính tới 25/8, họ mới lấp được hơn 60% quỹ phòng dịp lễ. So với cùng kỳ năm ngoái, con số này chỉ đạt khoảng 80%. Lượng khách tạm thời chưa được như kỳ vọng.

Thời tiết cận ngày 2/9 xấu khiến nhiều khách lưỡng lự trong việc chốt homestay, villa. Ảnh: An An.

Thu Thủy giải thích những thông tin dự báo về thời tiết dịp lễ 2/9 khiến một số du khách còn lăn tăn trong việc đặt phòng.

Mặt khác, kỳ nghỉ năm nay khá dài (4 ngày) nên du khách không còn bị giới hạn với các điểm du lịch gần. Những điểm đến xa hơn, di chuyển bằng máy bay cũng là lựa chọn của họ.

"Tôi dự đoán từ cuối tuần này, nếu thời tiết ổn định hơn, lượng khách đặt phòng cận ngày sẽ khá cao. Có lẽ, tình trạng cháy quỹ phòng vẫn sẽ xảy ra. Nhưng hiện tại, chúng tôi mới đạt được khoảng 70% kỳ vọng cho dịp lễ này", Thu Thủy nói.

Thực tế, nhiều chủ homestay, villa khác cũng có suy nghĩ tương tự. Nghỉ lễ 2/9 hàng năm vẫn là dịp du khách đi chơi nhiều. Tuy nhiên, kể từ sau thời gian dịch, du khách đang có xu hướng gần đi mới đặt. Sự lo ngại về những yếu tố có thể khiến chuyến đi không thể diễn ra làm họ cẩn trọng hơn.

Phòng đẹp vẫn "cháy"

Dù chưa đạt được số khách hàng như kỳ vọng, Thu Thủy cũng xác nhận những căn đẹp họ quản lý như Mya Home Sóc Sơn, Villatel Sóc Sơn, Mây và Nắng Ba Vì... đã hết sạch chỗ. Tuy nhiên, những căn khác vẫn đang chờ khách đặt giờ chót.

Trong khi đó, Homely Land, homestay mới mở ở Quốc Oai (Hà Nội) cũng xác nhận hết sạch phòng 2/9 từ 2 tháng trước. Do đó, việc thời tiết xấu cũng không ảnh hưởng đến việc kinh doanh của họ.

"Villa của tôi có khuôn viên rộng 2.500 m2 và đa dạng trải nghiệm như bể bơi, kayak, chèo SUP, billiard, bi lắc, bắn cung... nên được nhiều du khách yêu thích và đặt sớm. Từ đầu tháng 8, phòng cho ngày thứ bảy đã kín đến tháng 10", anh Mai Văn Đoàn, chủ homestay chia sẻ.

Anh nói thêm homestay có chính sách trả cọc cho khách nếu báo hủy trước 2 tuần. Tuy nhiên, tới giờ, chưa đoàn nào thông báo muốn bảo lưu vì vấn đề mưa bão.

Những căn homestay đẹp thường "cháy" phòng từ sớm. Càng sát 2/9, du khách lại ít lựa chọn và khó tìm được căn ưng ý. Ảnh: Homely Land.

Mặt khác, phía homestay luôn động viên du khách đã cọc nên đi. Bởi nếu mưa bão, chỉ một số trò chơi ngoài trời không thể tham gia được. Homestay có nhà sinh hoạt chung, bể bơi có mái che nên không ảnh hưởng nhiều bởi vấn đề thời tiết.

Lưu Anh, quản lý homestay ở Sóc Sơn, cho biết cả hai căn anh quản lý đều không phải dạng quá đẹp, trải nghiệm cũng ít. Tuy nhiên, anh vẫn lạc quan sẽ "đẩy" được 2 căn này trước 2/9 bởi càng sát ngày, nhu cầu tìm kiếm homestay quanh Hà Nội sẽ tăng mạnh.

"Rõ ràng, các căn đẹp thường được ưu tiên hơn nên khả năng hết phòng cũng cao. Có khi, họ đã bán sạch phòng từ 2 tháng trước. Những khách tìm phòng giờ chót thường không có nhiều yêu cầu. Đơn giản, họ chỉ muốn có một nơi ở và tụ tập bạn bè", Lưu Anh nói.