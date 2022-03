Nga thu giữ đồng hồ Thụy Sĩ để trả đũa lệnh trừng phạt

Các đặc vụ FSB ở Moscow đã thu giữ đồng hồ Audemars Piguet trị giá hàng triệu USD ở Moscow nhằm trả đũa lệnh trừng phạt của Thụy Sĩ về việc cấm xuất khẩu hàng hóa xa xỉ đến Nga.

Thông tin trên do tờ báo Thụy Sĩ NZZ am Sonntag đưa ra ngày 27/3, cho biết những chiếc đồng hồ có thể có giá hơn 700.000 bảng Anh/chiếc ( 922.000 USD /chiếc) đã bị các đặc vụ thuộc cơ quan an ninh FSB của Nga thu giữ từ cơ sở địa phương của công ty hôm 22/3.

Tờ báo trích dẫn các nguồn tin độc lập và một bản ghi nhớ của Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ gửi đến các thành viên quốc hội, trong đó cung cấp chi tiết về vụ thu giữ.

Nhà chức trách Nga được cho là đã thu giữ số đồng hồ trên với lý do chúng vi phạm các quy định hải quan, nhưng quan chức Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ tin rằng động thái này “rất có thể là một biện pháp đáp trả các lệnh trừng phạt”, NZZ am Sonntag trích dẫn bản ghi nhớ.

Đồng hồ Audemars Piguet có thể có giá hơn 922.000 USD /chiếc. Ảnh: Getty.

Thụy Sĩ đã từ bỏ lập trường trung lập và làm theo các chính phủ phương Tây khác khi áp đặt lệnh trừng phạt, cấm xuất khẩu hàng xa xỉ sang Nga vào đầu tháng này, nhằm phản đối chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Thành viên Quốc hội Thụy Sĩ Roger Köppel lần đầu tiên tiết lộ thông tin trên trong một video YouTube.

Audemars Piguet, nhà sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ, thông báo họ sẽ ngừng xuất khẩu sang Nga và tạm dừng hoạt động bán lẻ ở đó. Hãng này đã đóng hai cửa hàng ở Moscow vào cuối tháng 2.

Audemars Piguet là một trong ba thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ độc lập lớn nhất, cùng với Patek Philippe và Rolex.

Nga là thị trường xuất khẩu đồng hồ Thụy Sĩ lớn thứ 17 vào năm 2021, chiếm 260 triệu franc Thụy Sĩ (hơn 279 triệu USD ), theo Liên đoàn Công nghiệp Đồng hồ Thụy Sĩ.