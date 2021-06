Nga cân nhắc tổ chức tour du lịch kết hợp tiêm vaccine

Ước tính mỗi tour du lịch kết hợp tiêm vaccine tại Nga, kéo dài 3 tuần, có giá trong khoảng 1.500-2.500 USD, chưa bao gồm vé máy bay.

Theo Tass, ông Andrei Ignatyev - chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Du lịch Nga (RUTI) - cho biết các gói du lịch kết hợp tiêm vaccine đã sẵn sàng. "Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa giải quyết được vấn đề về hỗ trợ thị thực và nhập cảnh cho người nước ngoài”, ông Ignatyev giải thích.

Mô hình du lịch kết hợp tiêm chủng nhận được sự ủng hộ của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tại diễn đàn Kinh tế Quốc tế St.Petersburg (SPIEF), ông Putin giao nhiệm vụ cho các cơ quan chính phủ liên quan xem xét tính khả thi của dịch vụ tiêm chủng có thu phí cho du khách nước ngoài tới Nga.

Cũng như các quốc gia khác, Nga đang tìm cách hồi sinh ngành du lịch sau đại dịch Covid-19. Thời gian qua, Nga đã nới lỏng lệnh kiểm soát nhập cảnh. Người nước ngoài chỉ cần xuất trình xét nghiệm Covid-19 âm tính là được vào Nga.

Du lịch kết hợp tiêm vaccine có thể giải cứu ngành du lịch Nga. Ảnh: Moskva News Agency.

Tháng trước, The Times of India đưa tin một công ty du lịch ở New Delhi quảng cáo tour du lịch kết hợp tiêm vaccine 24 ngày tại Nga. Du khách sẽ được tiêm hai mũi vaccine Sputnik V. Khoảng cách thời gian giữa hai mũi tiêm là 21 ngày.

Nga thông qua sử dụng vaccine Sputnik V từ tháng 8/2020, tuy nhiên thống kê của Our World In Data cho thấy đến nay mới chỉ có 9% người trưởng thành tại Nga đã tiêm vaccine. Trong khi đó, hơn 23% người trưởng thành tại châu Âu đã tiêm phòng Covid-19 đầy đủ.

Cuối tháng 5, Tổng thống Putin tuyên bố chính phủ Nga sẽ không ép buộc người dân tiêm vaccine. Ông cho rằng mỗi công dân cần tự nhận thấy sự cần thiết của việc tiêm chủng. Vaccine Sputnik V có hiệu quả lên tới 91,6%. “Vaccine Sputnik V hiện là loại đáng tin cậy và an toàn nhất”, ông Putin khẳng định.