Nga bắt 8 người liên quan vụ nổ trên cầu nối Crimea

Nga cho biết 8 người bị bắt giữ do tình nghi liên quan tới vụ bồn chở nhiên liệu phát nổ và bốc cháy trên cầu Kerch tại Crimea ngày 8/10.

Một vụ nổ đã xảy ra ở cầu nối Crimea vào khoảng 6h sáng 8/10. Ảnh: Guardian.

Vụ bắt giữ do Cơ quan an ninh Liên bang Nga (FSB) thông tin vào ngày 12/10, theo AFP. Trong số này, 5 người là người Nga, còn lại là người Ukraine và Armenia. FSB cáo buộc vụ nổ do Cơ quan tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine gây ra.

Bên cạnh đó, FSB cũng nói rằng họ đã ngăn chặn các cuộc tấn công của Ukraine ở cả Moscow và thành phố Bryansk, miền Tây nước Nga, Reuters đưa tin.

Nhà điều tra Nga cho biết các chất nổ được giấu trong các cuộn màng nhựa, được vận chuyển khỏi cảng Odessa của Ukraine vào tháng 8 và quá cảnh qua Bulgaria, Georgia và Armenia trước khi nhập cảnh vào Nga.



Hinh ảnh vệ tinh do Maxar Technologies chụp lại hôm 8/10 cho thấy cầu Kerch bị hư hại. Ảnh: Maxar Technologies.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 9/10 tuyên bố vụ tấn công cầu Crimea là “hành động khủng bố” do Ukraine gây ra, theo Sputnik.

"Một số vụ tấn công khủng bố và âm mưu phạm tội tương tự đã được thực hiện nhằm vào các cơ sở điện và cơ sở hạ tầng vận chuyển khí đốt của chúng ta, bao gồm nỗ lực kích nổ một phần hệ thống truyền dẫn khí đốt TurkStream", ông Putin cho biết.

Giới chức Ukraine không trực tiếp nhận trách nhiệm cho vụ việc. Dù vậy, ông Mykhailo Podolyak, Cố vấn tổng thống Ukraine, tuyên bố đây chỉ là “điểm khởi đầu”.