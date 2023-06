Neymar chỉ muốn tới MU?

Neymar được cho là sẽ không rời PSG để đến bất kỳ câu lạc bộ nào khác ngoài Manchester United ở kỳ chuyển nhượng mùa hè này.

Neymar được cho là không muốn đến đội bóng nào khác ngoài MU.

Theo The Sun, Neymar đã xác định không tiếp tục gắn bó với PSG ở mùa giải tới. Anh ngán ngẩm với bầu không khí ở đội chủ sân Parc des Princes nên đang tập trung vào cơ hội chuyển đến Manchester United.

The Sun cũng cho biết Neymar sẽ không rời PSG để đến bất kỳ CLB nào khác ngoài MU. Đội chủ sân Old Trafford là ưu tiên hàng đầu của siêu sao Brazil. Ở MU, Neymar có đồng đội thân quen tại tuyển Brazil là Casemiro, có thể có cơ hội đá chính ở hành lang cánh trái hoặc chơi như một số 10 tự do trên hàng công.

L'Equipe tuyên bố vào tuần trước rằng Man United đã đàm phán với PSG về thương vụ chuyển nhượng cầu thủ đắt giá nhất thế giới. Ngoài MU, PSG cũng sẵn sàng lắng nghe đề nghị mua Neymar từ các đội Premier League khác.

MU đang cần một cầu thủ tấn công để san sẻ trách nhiệm với Marcus Rashford. “Những gì chúng tôi cần ngoài Marcus Rashford là thêm một cầu thủ có khả năng ghi bàn. Khi có tin tức mới về thương vụ, chúng tôi sẽ nói cho các bạn biết”, HLV Ten Hag chia sẻ.

Neymar có giá 192 triệu bảng khi gia nhập đội bóng nước Pháp từ Barcelona vào năm 2017. Sau khi Neymar đóng góp 118 bàn và 5 danh hiệu, PSG muốn bán anh ngay trong mùa hè này.

Neymar không phải là ngôi sao duy nhất rời Paris vào mùa hè này. Siêu sao người Argentina, Lionel Messi, cũng có khả năng ra đi khi hợp đồng của anh sẽ hết hạn vào tháng 6. Nhà vô địch World Cup 2022 đã được đề nghị thi đấu ở Saudi Arabia và Mỹ. Tuy nhiên, Barcelona đang nỗ lực đưa anh trở lại với hy vọng kết hợp Robert Lewandowski, tạo thành bộ đôi hủy diệt trên hàng công.