NewJeans phá bỏ quy tắc

Giám đốc ADOR - Min Hee Jin - là người thay đổi nền giải trí Kpop. Cô đã đặt nền móng cho việc tập trung xây dựng hình ảnh và sáng tạo câu chuyện cho mỗi ca khúc.

Từng là giám đốc hình ảnh của SM Entertainment, Min Hee Jin không chỉ thiết kế bìa album mà còn lên kế hoạch sản xuất và quảng bá album theo lối kể chuyện bằng hình ảnh. 12 năm trôi qua, Min Hee Jin một lần nữa tạo ra quy tắc mới với nhóm nhạc nữ do cô quản lý - NewJeans.

Chiến lược phá bỏ quy tắc Kpop

Min Hee Jin đã chuẩn bị một kế hoạch quảng bá kỹ lưỡng cho NewJeans. Bỏ qua các bước quảng bá thông thường, cô làm theo cách riêng để thu hút sự chú ý của công chúng.

Trước khi tiết lộ tên của 5 thành viên, ADOR đã tung ra MV Attention. Ngày hôm sau, công ty này ra mắt ca khúc Hype Boy, đi kèm với 4 phiên bản khác nhau nhằm giới thiệu các thành viên Minji, Hyein, Hanni, Danielle và Haerin.

NewJeans có chiến lược quảng bá riêng. Ảnh: Allkpop.

Trong một cuộc phỏng vấn với Joongang Ilbo vào tháng 8, Min Hee Jin cho biết: “Mục đích của teaser là khiến khán giả tò mò nhưng tôi cảm thấy như vậy khá cảm tính và không cần thiết”.

“Khi thông tin về các thành viên chưa được tiết lộ, khán giả sẽ mở lại MV. Tôi hy vọng điều này thôi thúc họ tìm hiểu thêm về NewJeans. Sau khi tên của các thành viên được tiết lộ trong MV thứ hai, tôi dự đoán người hâm mộ quay lại video đầu tiên để tìm kiếm", Min Hee Jin giải thích.

Thực tế, Min Hee Jin đã đúng. Khi album đầu tay New Jeans phát hành vào ngày 8/8, hầu hết mọi người đều bàn tán về nhóm và album đầu tay của họ đạt doanh số 440.000 bản chỉ trong một tuần.

Phong cách mới mẻ đến từ sự tự nhiên

Min Hee Jin luôn chú trọng phản ánh vẻ đẹp tự nhiên của các nghệ sĩ và tạo ra phong cách phù hợp với họ.

Khi đưa ra ý tưởng cho SNSD, cô tập trung vào định nghĩa về “các cô gái”. Thay vì giới hạn thuật ngữ này trong phạm vi những cô gái đỏng đảnh hay ngây thơ, Min Hee Jin lựa chọn hình ảnh nữ sinh tươi tắn, khỏe khoắn và phù hợp với lứa tuổi. Điều này đã được thể hiện qua đĩa đơn đầu tay của SNSD - Into the New World.

Trong cuộc phỏng vấn năm 2013 về album Dream Girl - Misconceptions of You của SHINee, Min Hee Jin cho biết cô không chạy theo xu hướng và thường nảy ra ý tưởng một cách ngẫu hứng khi làm việc với các nghệ sĩ.

Min Hee Jin nói: “Đây là cách chúng tôi tìm ra thứ mà chỉ chúng tôi có. Màu sắc âm nhạc của Shinee do khán giả tự xác định. Nếu họ thích, chúng đương nhiên trở thành một xu hướng mới”. Cô cũng áp dụng quy tắc tương tự trong việc xây dựng nhóm NewJeans.

Các thành viên NewJeans đều ở độ tuổi thanh thiếu niên, do đó trang phục của họ chủ yếu là áo phông, quần dài và giày thể thao. Như những cô gái tuổi teen bình thường, 5 cô thành viên NewJeans để tóc đen và thẳng.

NewJeans thường mặc các trang phục trẻ trung. Ảnh: Koreaboo.

Theo The Korea Herald, âm nhạc của NewJeans tương đối dễ nghe. Các giai điệu midtempo và lời bài hát lặp lại nhiều lần cho phép từng thành viên thể hiện chất riêng của họ.

NewJeans được đào tạo và kết nối với nhà sản xuất trong một môi trường thoải mái. Thay vì cho 5 cô gái nghe một bài hát và hướng dẫn thực hành, Min Hee Jin thường hỏi ý kiến ​​và cho phép họ hát theo phong cách riêng.

“Cần tìm ra sự hòa hợp thay vì ép buộc họ làm theo. Tất cả chúng ta đều biết rất khó để làm việc với một đồng nghiệp khi không hòa thuận. Điều quan trọng là các cô gái phải cho thấy sự hài hòa trong ngoại hình cũng như tính cách”, giám đốc ADOR trả lời Joongang Ilbo.

Nỗ lực thay đổi của Min Hee Jin

Tháng 7/2019, khi có thông tin Min Hee Jin gia nhập HYBE và sẽ ra mắt nhóm nhạc nữ riêng, một số người tỏ ra hoài nghi bởi họ cho rằng cô không phải chuyên gia về âm nhạc.

Thay vì nản lòng bởi những hoài nghi, Min Hee Jin đã biến điểm yếu thành điểm mạnh. Cô mở rộng vai trò với tư cách là nhà sản xuất của ADOR.

Min Hee Jin giữ vai trò Giám đốc sản xuất âm nhạc của ADOR. Ảnh: The Korea Herald.

“Việc làm nhạc hay không liên quan đến chuyên môn của người tạo ra nó. Tôi biết khán giả lo ngại ​​vì tôi không phải một nhạc sĩ. Tuy nhiên, tôi tin mình có thể làm họ bất ngờ", Min Hee Jin nói trong chương trình You Quiz. Thành công của NewJeans đã chứng minh cho điều này.

Trong tương lai, vai trò của nhà sản xuất không chỉ dừng lại ở việc đào tạo thành công một nhóm nhạc. Theo nhà phê bình văn hóa Kim Do Heon, nhà sản xuất còn có vai trò nuôi dưỡng nghệ sĩ và truyền cảm hứng cho thế hệ của họ. Những nỗ lực của Min Hee Jin có thể là khởi đầu cho sự thay đổi này.

“Các thần tượng Kpop hiện nay cần truyền tải những thông điệp và triết lý. Công ty phải có trách nhiệm dạy họ cách suy nghĩ sáng suốt”, Kim nói thêm.

Đối với Giám đốc Min Hee Jin, điều quan trọng hơn hết là các thành viên NewJeans được hạnh phúc. Giám đốc của ADOR đang nỗ lực để tạo ra những giá trị mới cho ngành công nghiệp Kpop.