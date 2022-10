NewJeans - biểu tượng xu hướng mới của Kpop

Với mức độ ảnh hưởng mạnh mẽ cả ở lĩnh vực âm nhạc lẫn thời trang, NewJeans hiện được công nhận là biểu tượng xu hướng mới của Kpop.

Ngay từ khi chưa ra mắt, thành công của NewJeans đã được chính Giám đốc điều hành ADOR (thuộc HYBE) – Min Hee Jin khẳng định trên sóng chương trình You Quiz On The Block: "Tôi rất tự tin với nhóm nữ mới của mình. Bài hát debut của nhóm đã được chuẩn bị từ hai năm trước. Tôi chắc chắn nhóm sẽ mang đến một luồng gió mới khác biệt trong ngành công nghiệp Kpop hiện nay". Bên cạnh đó, một số lãnh đạo của HYBE cũng khẳng định NewJeans sở hữu ngoại hình và kỹ năng không thua kém BlackPink.

Lời tuyên bố từ phía đại diện công ty chủ quản từng gây không ít tranh cãi. Bởi nhiều người cho rằng phía HYBE quá tự tin khi lăng xê “gà nhà” quá đà. Thế nhưng, đến thời điểm hiện tại, sức ảnh hưởng của 5 cô gái 10X đã chứng tỏ lòng tin với nhóm hoàn toàn có cơ sở.

Dù chỉ mới ra mắt được hơn hai tháng, mức độ phủ sóng của nhóm không hề lép vế trước các nhóm tiền bối. Theo số liệu thống kê từ Viện Nghiên cứu Kinh doanh Hàn Quốc công bố, NewJeans đứng trong top 5 nghệ sĩ đạt giá trị thương hiệu cao nhất Kpop tháng 9, thậm chí vượt qua nhiều đàn chị đình đám như TWICE, SNSD, aespa…

NewJeans hiện là nhóm nữ nổi bật nhất Gen 4. Ảnh: Naver.

Theo Lee Hye Jin - giáo sư truyền thông tại trường Báo chí và Truyền thông USC Annenberg - các nhóm nhạc nữ mới ra mắt đã đưa ra một góc nhìn khác về phong cách và định hướng hình tượng, tránh xa khái niệm girl-crush đã quá quen thuộc trước đây.

“NewJeans tạo cảm giác thoải mái và tràn đầy năng lượng với phong cách cổ điển của những năm 2000 (y2k). Vì tất cả thành viên đều ở độ tuổi 10X, phong cách y2k làm nổi bật sự ngây thơ, trẻ trung của nhóm. Và đơn giản, việc thay đổi của nhóm là rất đúng đắn, nhất là trong thời điểm khái niệm girl-crush đã bão hòa ở Kpop”, giáo sư Lee nói.

Dẫn đầu xu hướng âm nhạc

Theo Soompi, sau khi trở thành nhóm nữ Kpop có album đầu tay đạt doanh thu ngày đầu cao nhất lịch sử Hanteo, NewJeans tiếp tục phá vỡ kỷ lục khác. EP NewJeans ghi nhận tổng số 311.271 bản tiêu thụ trong tuần đầu tiên – cao nhất trong số các album debut của nhóm nữ trong lịch sử Kpop.

Cũng theo trang này, ở mảng nhạc số trong nước, sau vài giờ phát hành trực tuyến, mini album NewJeans với 3 ca khúc chủ đề Attention, Hype Boy và Cookie đều lọt vào BXH Melon Daily Chart. Đặc biệt, Attention đã đạt được All-kill theo thời gian thực (RAK) đầu tiên vào lúc nửa đêm ngày 12/8 (giờ địa phương), tức khoảng 20 ngày sau khi phát hành.

Thành tích này giúp 5 cô gái nhà ADOR trở thành nhóm nhạc nữ Kpop đầu tiên đạt được điều này sau BlackPink với Boombaya vào năm 2016. Ngoài ra, NewJeans cũng lọt vào top đầu các BXH âm nhạc nổi tiếng khác ở Hàn Quốc như Bugs Daily Chart, Genie Daily Chart…

Ở thị trường quốc tế, tân binh hai tháng tuổi đã chính thức vượt mốc 10 triệu lượt người nghe hàng tháng trên nền tảng nghe nhạc trực tuyến lớn nhất thế giới Spotify. Đặc biệt, nhóm “em gái BTS” chỉ mất khoảng 49 ngày để đạt được cột mốc ấn tượng này. Với thành tích trên, NewJeans trở thành nhóm nhạc Hàn Quốc Gen 4 sở hữu số người nghe hàng tháng cao nhất trên Spotify với 10 triệu lượt. Tính đến thời hiện tại, chỉ có 4 nhóm nhạc Kpop chạm đến cột mốc lượt trên nền tảng này là BTS, BlackPink, TWICE và NewJeans.

NewJeans dẫn đầu xu thế âm nhạc với phong cách y2k. Ảnh: Twitter.

Mới đây, BXH do Billboard - một hãng truyền thông âm nhạc của Mỹ - đã thông báo hai trong số 4 ca khúc đầu tay của nhóm là Hype Boy và Attention đã trụ vững trên BXH Billboard World Album Chart và Billboard Global 200 suốt 10 tuần liên tiếp. Ngoài ra, ca khúc Attention còn đứng thứ 36 trong danh sách phát “Today Top Hits” (TTH) của đại diện Spotify.

Trước đó, nghệ sĩ Kpop được lọt vào danh sách này chỉ có BTS và BlackPink. Bởi vậy, việc nhóm nữ mới ra mắt có tên trong Today Top Hits ngay sau khi phát hành ca khúc đầu tay đã phần nào chứng tỏ vị thế của NewJeans với tư cách là một nghệ sĩ toàn cầu giống như BTS và BlackPink.

Một chuyên gia trong ngành âm nhạc còn bày tỏ sự ngạc nhiên trước mức độ ảnh hưởng rộng rãi của NewJeans: “Việc nhóm đạt được thành tích rực rỡ trên BXH Spotify của Mỹ dù chưa chính thức ra mắt tại thị trường này và cũng chưa thực hiện các hoạt động quảng bá rộng rãi tại đây, là điều rất hiếm có. Đây là một ví dụ điển hình cho thấy nghệ sĩ Kpop đã được công nhận trong thị trường âm nhạc Mỹ một cách tự hào như thế nào”.

Đại sứ thương hiệu triển vọng

Trang Daum nhận xét ngay từ MV ra mắt, NewJeans đã cho thấy sự khác biết không chỉ trong âm nhạc mà còn ở thời trang và màu sắc y2k của nhóm. Phong cách này đã trở thành trào lưu nhờ thể hiện đúng tinh thần năng động, sáng tạo của những cô gái thế hệ 10X. Dưới bàn tay của Giám đốc Min Hee Jin, NewJeans đã thể hiện mối liên kết chặt chẽ giữa thời trang và âm nhạc để tạo nên làn gió mới ở Kpop.

Theo Naver, nhóm nhạc nữ 10X của HYBE được truyền thông xứ Hàn công nhận là biểu tượng xu hướng mới trong ngành thời trang. Dù mới hoạt động chưa đầy hai tháng, thành công vang dội của EP đầu tay đã giúp NewJeans được hơn 100 công ty gửi lời mời hợp tác. Bởi vậy, HYBE đã phải cân nhắc kỹ lưỡng để tìm ra nhãn hàng phù hợp với hình ảnh mà nhóm đang hướng đến.

NewJeans đắt show quảng cáo ngay khi vừa debut. Ảnh: Naver.

Trước đó, ngay sau khi ra mắt chỉ một ngày, cả 5 thành viên đã lần đầu lộ diện truyền thông tại sự kiện của nhà mốt Chanel. Thế nhưng nhóm nữ nhà HYBE đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý nhờ diện mạo ấn tượng và phong thái đầy tự tin. Sự xuất hiện nổi bật của NewJeans tại sự kiện thời trang của nhà mốt đình đám nước Pháp đã giúp nhóm thể hiện sự chuyên nghiệp và tiềm năng vượt trội ở lĩnh vực thời trang.

Tới cuối tháng 9, NewJeans đã có CF đầu tiên trong sự nghiệp. Trong video quảng cáo cho thương hiệu SK TELECOM CM, “gà cưng” nhà HYBE được đánh giá cao về sự biến hóa đa dạng trong cách tạo dáng cũng như biểu cảm gương mặt.

Trang Naver cho biết tân binh nhà HYBE đang từng bước định danh tên tuổi ở lĩnh vực thời trang khi tiếp xúc với loạt thương hiệu xa xỉ như Chanel, Dior, Louis Vuitton, Celine, Burberry... Bên cạnh đó, 5 nữ idol 10X còn có cơ hội được xuất hiện trên các tờ tạp chí danh tiếng trong và ngoài nước như ELLE, Harper's Bazaar, GQ Korea… Nhiều ý kiến cho rằng NewJeans chính là nhóm nữ dẫn đầu khí chất của thế hệ gen 4 Kpop. Cả 5 thành viên đều được nhận xét có khả năng tạo dáng không kém cạnh người mẫu chuyên nghiệp.

Mới đây, nhóm nhạc nữ hai tháng tuổi đã được chọn làm người mẫu mới cho O! Oi - thương hiệu quần áo rất phổ biến với đối tượng thanh thiếu niên. Trước đó, giọng ca chính BlackPink - Rosé được chọn làm người mẫu cho thương hiệu này. Tuy nhiên, kể từ tháng 10/2022, vị trí này được trao cho NewJeans, bắt đầu với bộ sưu tập Thu Đông mới nhất.

Không chỉ đóng khung bản thân với hình ảnh trẻ trung, năng động, nhóm "em gái BTS" còn chứng tỏ khả năng biến hóa đa dạng, phù hợp với mọi concept và phong cách thời trang. Cụ thể, tại sự kiện thảm đỏ The Fact Music Awards 2022 vừa diễn ra hồi đầu tháng 10, NewJeans đã chiếm trọn spotlight ngay trong lần đầu tham gia lễ trao giải âm nhạc. Khác với vẻ năng động, trẻ trung thường thấy, 5 cô gái xuất hiện trong trang phục tông đen với cách trang điểm có phần trưởng thành và quyến rũ hơn hẳn.

NewJeans có khả năng biến hóa phù hợp với nhiều phong cách. Ảnh: Naver.

Diện mạo mới của NewJeans nhanh chóng nhận được những phản ứng tích cực từ khán giả. Dù tông màu đen, trang phục vẫn giữ được chất y2k trẻ trung qua kiểu dáng và cách phối đồ, phụ kiện. Cũng tại sự kiện này, thành viên gốc Việt – Hanni được truyền thông Hàn Quốc hết lời khen ngợi với vẻ đẹp vừa dễ thương vừa quyến rũ. Khán giả cũng xếp nữ idol 10X vào top những gương mặt tỏa sáng nhất trên thảm đỏ TMA 2022.

Theo Yonhap News, dù được coi là ‘em út của Kpop’ khi các thành viên chỉ ở độ tuổi (14-18 tuổi), NewJeans đã cho thấy tố chất và tiềm năng lớn ở mảng thời trang. Thành công vượt bậc ở cả lĩnh vực âm nhạc lẫn thời trang giúp nhóm nữ nhà HYBE tạo nên vị thế vững chắc tại làng giải trí xứ Hàn.