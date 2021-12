New York áp lệnh tiêm chủng chưa từng có tiền lệ ở Mỹ

Thị trưởng New York Bill de Blasio ngày 6/12 tuyên bố lệnh bắt buộc tiêm chủng đối với toàn bộ người làm việc ở lĩnh vực tư nhân trong thành phố.

Quy định này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 27/12, New York Times đưa tin.

Theo ông De Blasio, các biện pháp “chưa từng có tại nước Mỹ” này được áp đặt nhằm “ra tay trước” để ngăn chặn làn sóng dịch mới, cũng như giảm số ca lây nhiễm trong mùa đông và những ngày nghỉ lễ.

“Biến chủng Omicron đang ở đây, và dường như có khả năng lây nhiễm cao hơn”, ông nói với MNSBC. “Đây là khoảng thời gian tồi tệ khi những tháng mùa đông đã đến”.

Từ ngày 27/12, tất cả người đi làm tại thành phố New York, Mỹ sẽ phải tiêm vaccine. Ảnh: New York Times.

Ngày 2/12, bang New York đã ghi nhận 5 ca mắc biến chủng Omicron đầu tiên. Số ca mắc mới Covid-19 mỗi ngày tại thành phố New York cũng tăng nhanh chóng trong những tuần qua. So với đầu tháng 11, con số này đã tăng 75%.

New York đã có quy định buộc những người làm việc trong lĩnh vực công tiêm chủng. Ngoài ra, chỉ những người đã tiêm vaccine mới được đi ăn ở các nhà hàng trong nhà, sử dụng các cơ sở giải trí hoặc phòng tập.

Một số doanh nghiệp tư nhân cũng đã yêu cầu nhân viên tiêm chủng. Tính đến nay, gần 90% người trưởng thành tại New York đã được tiêm chủng.

Ông De Blasio khẳng định thành phố cần mạnh tay hơn để ngăn chặn làn sóng dịch mới tại New York, nơi từng là tâm dịch của nước Mỹ nói riêng và cả thế giới nói chung.

Ông cũng thông báo quy định tiêm vaccine khi đi đến nhà hàng và các cơ sở giải trí sẽ được áp dụng với cả trẻ từ 5 đến 11 tuổi từ ngày 14/12. Yêu cầu tiêm chủng đối với người lớn sẽ được tăng từ một mũi lên hai mũi từ ngày 27/12.