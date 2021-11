New Viet Dairy vào top nơi làm việc tốt nhất châu Á

Vượt qua hàng trăm công ty được Tạp chí HR Asia đề cử, New Viet Dairy đã đạt danh hiệu là một trong những "Nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2021".

“Best Companies to Work For in Asia - Nơi làm việc tốt nhất châu Á” là một giải thưởng uy tín được tổ chức hàng năm bởi Tạp chí HR Asia, nhằm tôn vinh các công ty có chính sách nhân sự nổi bật, đãi ngộ hấp dẫn, môi trường làm việc chất lượng, thường xuyên có các hoạt động nội bộ gắn kết nhân viên. HR Asia sử dụng mô hình đánh giá tổng thể TEAM (Total Engagement Assessment Model) để khảo sát mức độ hài lòng của tất cả nhân viên từ các công ty được đề cử.

Với nỗ lực xây dựng và phát triển nhân tài, nhất là trong giai đoạn ảnh hưởng bởi dịch bệnh, New Viet Dairy đã đạt được giải thưởng uy tín này.

Lấy nhân sự làm gốc

"Minh bạch, chất lượng, quan tâm và tôn trọng" không chỉ là tôn chỉ của New Viet Dairy trong vận hành, mang đến cho khách hàng dịch vụ và sản phẩm chất lượng, chuyên nghiệp, mà còn được ứng dụng vào việc quản trị nhân sự.

Chiến lược nhân sự ưu tiên phát triển con người, tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và minh bạch đã giúp tỷ lệ gắn bó của nhân viên với New Viet Dairy luôn được duy trì ở mức cao.

New Viet Dairy mang đến cho nhân viên môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Chia sẻ về trải nghiệm làm việc tại New Viet Dairy, chị Thái Hòa, Trưởng phòng Kế hoạch - Nhu cầu, cho biết đã gắn bó với công ty hơn 20 năm. Điều làm chị hài lòng là chính sách bảo hiểm minh bạch, phúc lợi tốt, môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại. Đặc biệt, nhân viên được tạo điều kiện đi công tác, du lịch ở nhiều nước trên thế giới để học hỏi kinh nghiệm.

"Thời gian gắn bó ở công ty giúp tôi hiểu hơn về sự sành điệu trong ẩm thực. Bởi các 'thuyền trưởng' luôn đón đầu xu hướng, chọn lọc sản phẩm nổi tiếng, chất lượng cao, an toàn và đảm bảo sức khỏe để đưa ra thị trường, nên nhân viên luôn được tạo điều kiện để tiếp cận, trải nghiệm” - chị Hòa nhấn mạnh.

"Tin cậy, hiện đại và sáng tạo" là những gì chị Hòa nghĩ đến khi nhắc về New Viet Dairy.

Đồng quan điểm với chị Thái Hòa, chị Kim Huệ - Quản lý Kinh doanh Vùng, cho biết trong suốt 13 năm gắn bó với công ty, điều chị hài lòng nhất là nhân viên luôn được hỗ trợ trang thiết bị - công nghệ hiện đại phục vụ công việc. Đồng thời, bất cứ nhân viên nào nỗ lực hoàn thiện mình đều được ban giám đốc ghi nhận và tạo cơ hội để phát triển.

Chị Kim Huệ đánh giá New Viet Dairy là môi trường chuyên nghiệp, thân thiện và giàu đam mê.

Trao quyền để phát triển

Không chỉ quan tâm đến chính sách phúc lợi cho nhân viên, New Viet Dairy còn xây dựng được văn hóa tin tưởng và trao quyền. Nhân viên của công ty luôn làm việc với đam mê.

Làm việc tại đây từ khi tốt nghiệp đại học thông qua chương trình Sales Trainee, chị Ngọc Trâm - Quản lý Kinh doanh Vùng - bắt đầu hành trình của mình từ con số 0.

“Với hệ thống và quy trình đào tạo rõ ràng về kiến thức chuyên ngành, kết hợp các tình huống thực tế từ các anh chị quản lý, lãnh đạo, tôi đã nhanh chóng bắt nhịp được công việc và gắn bó đã hơn 7 năm” - chị chia sẻ.

Chị Ngọc Trâm mô tả về New Viet Dairy bằng ba chữ "minh bạch, linh hoạt, lành mạnh".

Công tác tại phòng nhân sự, chị Thanh Xuân - Giám sát Đào tạo - cho biết điều tuyệt vời khi làm việc tại New Viet Dairy là bản thân được phát triển nhiều nhất có thể. "Quản lý trực tiếp luôn tạo điều kiện để trao quyền quyết định, tôn trọng ý kiến của nhân viên, giúp tôi va chạm với nhiều tình huống khác nhau và hỗ trợ hướng dẫn cách xử lý. Tôi cảm thấy mình trưởng thành khá nhanh sau 4,5 năm gắn bó với công ty”, chị Xuân chia sẻ.

Bên cạnh văn hóa trao trách nhiệm, trao quyền, New Viet Dairy còn xây dựng được đội ngũ quản lý cởi mở. Anh Rémy Trương - chuyên viên sàn thương mại điện tử - chia sẻ về điều làm anh hài lòng nhất trong thời gian làm việc tại New Viet Dairy là khi gặp vấn đề trong công việc, không ai đổ lỗi cho nhau mà cùng tìm cách xử lý để có được kết quả tốt nhất.

“Môi trường làm việc an toàn, chất lượng và đặt phúc lợi của nhân viên lên đầu, đặc biệt là trong hai năm bị ảnh hưởng bởi Covid-19, là những gì mà chúng tôi hướng đến”- ông Didier Lachize, Đồng sáng lập kiêm Chủ tịch New Viet Dairy chia sẻ.

Ông cũng nói thêm đó là một môi trường làm việc mà ở đó nhân viên an tâm đến làm việc, cống hiến và tự hào phục vụ khách hàng một cách tốt nhất.

Ông Didier Lachize - Đồng sáng lập kiêm Chủ tịch New Viet Dairy.