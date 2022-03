New Viet Dairy nhận giải 'Nơi làm việc tốt nhất châu Á'

Vượt qua hơn 500 công ty được đề cử, New Viet Dairy được công nhận là một trong những "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" từ Tạp chí HR Asia.

“Best companies to work for in Asia - Nơi làm việc tốt nhất châu Á” là giải thưởng uy tín được tổ chức hàng năm bởi Tạp chí HR Asia, với mục đích công nhận các công ty có chính sách nhân sự vượt trội, đãi ngộ hấp dẫn, môi trường làm việc chất lượng, thường xuyên có các hoạt động nội bộ gắn kết các nhân viên.

Trong lễ trao giải diễn ra vào tối 23/2 tại TP.HCM, New Viet Dairy đã được xướng tên cùng hơn 100 doanh nghiệp khác cho giải "Nơi làm việc tốt nhất châu Á".

Bà Nguyễn Thị Hoan (vest trắng), các trưởng bộ phận, quản lý của New Viet Dairy tại lễ trao giải.

Kết quả khảo sát cho thấy điểm bình quân của New Viet Dairy trên cả ba hạng mục đánh giá đều cao hơn so với bình quân của ngành. Trong đó, điểm Core (Văn hóa công ty và cấu trúc nhân sự) đạt 4,4 so với bình quân ngành là 3,67; điểm Self (Cảm xúc, suy nghĩ của mỗi cá nhân) đạt 4,33 so với bình quân ngành là 3,82; điểm Group (Suy nghĩ, cảm xúc, hành động của tập thể) đạt 4,32 so với bình quân ngành là 3,91 điểm.

New Viet Dairy mang đến cho nhân viên môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Trong 25 năm phát triển, New Viet Dairy luôn hướng đến xây dựng “một môi trường làm việc an toàn, chất lượng và đặt phúc lợi của nhân viên lên đầu, đặc biệt là trong hai năm bị ảnh hưởng bởi Covid-19” - ông Didier Lachize, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch New Viet Dairy chia sẻ.

“Chúng tôi tạo ra một môi trường làm việc mà ở đó nhân viên an tâm đến làm việc, cống hiến và tự hào phục vụ khách hàng một cách tốt nhất”, ông Didier cho biết thêm.

Ông Didier Lachize, Đồng sáng lập kiêm Chủ tịch New Viet Dairy.

Phát biểu tại lễ trao giải, Giám đốc điều hành Nguyễn Thị Hoan cho biết gần 600 nhân viên của New Viet Dairy cùng các công ty con thuộc Tập đoàn Seagulls - Hải Âu trên cả nước đang cùng nhau xây dựng một môi trường làm việc mà ở đó sự minh bạch, an toàn và tài sản quý giá nhất là con người luôn được trân trọng, giữ gìn. Đó chính là giá trị văn hóa cốt lõi, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt mà ban lãnh đạo để tâm xây dựng trong 25 năm qua.

“Ngày hôm nay, chúng tôi được vinh danh ở đây là nhờ sự đồng thuận, ủng hộ, nỗ lực của gần 600 con người. Tôi tin tưởng rằng tập thể nhân viên của New Viet Dairy sẽ tiếp tục đồng hành với công ty, cùng nhau chạm tay đến những mục tiêu cao hơn cũng như những giải thưởng khác dành cho doanh nghiệp trong tương lai”.

Bà Nguyễn Thị Hoan, Giám đốc điều hành New Viet Dairy, tại lễ trao giải.

Giải thưởng này không chỉ dành riêng cho New Viet Dairy mà còn là sự ghi nhận những đóng góp của tập thể nhân viên. Mỗi cá nhân đến công ty không đơn thuần để làm 8 tiếng mỗi ngày, mà được trao quyền, được phát huy khả năng để đạt thành tựu.

“Sự phát triển, thành công của mỗi cá nhân chính là những mảnh ghép nhỏ tạo nên một New Viet Dairy hôm nay, ngày càng phát triển bền vững trên thị trường”, bà Nguyễn Thị Hoan cho biết thêm.

Bên cạnh giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”, New Viet Dairy cũng liên tục được vinh danh các giải thưởng lớn uy tín như “SME100” hay “Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam”.