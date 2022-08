Nếu không đi du lịch, hè này chơi đâu?

Cùng với các điểm du lịch nổi tiếng, bố mẹ có thể đưa con đến trung tâm vui chơi Timezone để tận hưởng nhiều trải nghiệm hè thú vị, ý nghĩa.

Mùa hè là thời điểm lý tưởng để cả gia đình quây quần sau thời gian làm việc và học tập căng thẳng. Vào dịp này, phụ huynh thường đưa trẻ đến địa điểm thú vị để tạo nên mùa hè đáng nhớ, giúp con có thêm nhiều bài học ý nghĩa.

Bên cạnh các địa điểm du lịch nổi tiếng, nếu không có nhiều thời gian, bố mẹ có thể đưa con đến những điểm vui chơi ở trung tâm thành phố. Đến với các khu vui chơi giải trí này, bé có thể tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ, đầy năng lượng với nhiều trò chơi hấp dẫn và nhận được nhiều quà tặng giá trị.

Các bậc phụ huynh có thể tham khảo Timezone - trung tâm giải trí hiện đại và đa dạng máy game nổi tiếng thế giới, đã có mặt tại nhiều thành phố lớn ở Việt Nam. Trung tâm có hàng trăm máy game vừa phù hợp với trẻ nhỏ vừa chiều lòng các bậc phụ huynh. Bên cạnh trải nghiệm thú vị, phụ huynh và trẻ có thể nhận nhiều quà tặng giá trị như vé xem phim, voucher giảm giá, chơi game miễn phí, nhân ba giá trị tiền nạp...

Các bé được trải nghiệm nhiều trò chơi thú vị tại Timezone.

Khu vực đổi điểm thưởng Prize Shop cũng là một trong những điểm hấp dẫn nhất tại Timezone. Tại đây, người chơi có thể đổi vé thưởng sau khi chơi game để nhận các phần quà giá trị như laptop, điện thoại, máy tính bảng, dụng cụ học tập, gấu bông, bánh kẹo…

Timezone có hơn 40 năm kinh nghiệm hoạt động trong mảng vui chơi giải trí đa quốc gia như Singapore, New Zealand, Ấn Độ, Malaysia, Australia... Tại Việt Nam, trung tâm được đầu tư cơ sở vật chất trị giá lên đến hàng triệu USD. Nhờ trải nghiệm đa dạng và không gian hiện đại, trung tâm vui chơi này được nhiều khách hàng ủng hộ trong suốt 4 năm phát triển tại Việt Nam.

Sàn bowling chuẩn quốc tế tại Timezone.

Trong tháng 8 này, Timezone ra mắt gói combo game với tên gọi Augombo, mang đến nhiều ưu đãi cho người chơi. Khi mua combo lượt chơi game bowling (minibowling và social bowling) hoặc nhóm game thuộc chương trình Musicgo (Maimai, Pump it up và Dance cube), khách hàng sẽ được ưu đãi đến 50% giá so với mua riêng lẻ.

Quầy đổi thưởng Prize Shop.

Bên cạnh máy game và không gian hiện đại, dịch vụ của Timezone cũng được khách hàng đánh giá cao. Nhân viên tại trung tâm luôn nỗ lực mang lại trải nghiệm vui chơi thân thiện và trọn vẹn nhất có thể cho khách hàng. Bên cạnh đó, Timezone thiết kế trò chơi theo từng độ tuổi. Cùng với các trò chơi cho trẻ nhỏ, nhiều game ứng dụng công nghệ tân tiến có thể chiều lòng Gen Z lẫn phụ huynh trẻ.