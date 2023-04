Netflix gỡ bỏ nội dung sai sự thật về Việt Nam trong phim 'MH370'

Tập 1 trong series "MH370: Chiếc máy bay biến mất" đã bị xóa khỏi nền tảng Netflix tại Việt Nam. Hiện series này chỉ còn lại 2 tập phim.

Tối 13/4, Zing ghi nhận Netflix đã gỡ tập 1 của bộ phim tài liệu MH370: Chiếc máy bay biến mất khỏi kho ứng dụng tại Việt Nam. Thông tin hiển thị cho biết "Tập phim này đã bị gỡ bỏ theo yêu cầu của cơ quan quản lý".

Hiện, MH370: Chiếc máy bay biến mất chỉ còn lại hai tập phim là The Hijack (Vụ cướp máy bay) và The Intercept (Đánh chặn).

Ngày 12/4, Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử có văn bản yêu cầu Netflix gỡ bỏ những nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam trong bộ phim tài liệu MH370: Chiếc máy bay biến mất.

Hôm 6/4, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao đã yêu cầu các nhà sản xuất gỡ bỏ, sửa đổi những thông tin sai sự thật về Việt Nam trong bộ phim tài liệu này.

"Ngay sau khi xảy ra vụ việc về máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị mất tích, các cơ quan chức năng Việt Nam đã khẩn trương, chủ động lên các phương án ứng phó, tích cực chia sẻ thông tin, phối hợp với Malaysia cũng như các quốc gia mong muốn triển khai cứu hộ cứu nạn trên quy mô lớn, hỗ trợ phóng viên nước ngoài tham gia đưa tin", bà Phạm Thu Hằng trả lời báo chí tại buổi họp báo thường kỳ.

"Những nỗ lực của Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế, dư luận báo chí trong và ngoài nước ghi nhận. Cho đến nay, các cơ quan chức năng chưa đưa ra kết luận về sự mất tích của máy bay MH370", bà bổ sung.

Người phát ngôn khẳng định việc bộ phim tài liệu MH370: Chiếc máy bay biến mất đưa ra những nhận định khi không có kết luận chính thức là "sai sự thật, không có cơ sở, không phản ánh đúng nỗ lực của các cơ quan chức năng Việt Nam" và khiến dự luận trong nước bất bình.

Trực thăng quân sự Việt Nam tham gia chiến dịch tìm kiếm MH370 vào năm 2014. Ảnh: Reuters.

Tháng 10/2022, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử từng yêu cầu Netflix gỡ bỏ series Little Women khỏi kho ứng dụng tại Việt Nam. Bộ phim của đạo diễn Kim Hee Won nhiều lần nhắc đến lịch sử Việt Nam với nội dung sai lệch, xuyên tạc.

Trước đó, phim Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta - Put Your Head On My Shoulder, Bà Ngoại trưởng - Madam Secretary hay Pine Gap đều đã bị gỡ bỏ tại Việt Nam do xuất hiện các hình ảnh bản đồ có hình lưỡi bò phi pháp trên Biển Đông.