Nền tảng mua trước, trả sau rút khỏi Việt Nam chỉ sau một năm

Atome rút khỏi Việt Nam khi đánh giá hoạt động kinh doanh ở thị trường này chưa mang lại hiệu quả và không đóng góp nhiều vào doanh số chung.

Atome - công ty mua trước, trả sau (buy now pay later) do Tập đoàn Advance Intelligence có trụ sở tại Singapore điều hành - đã xác nhận rút khỏi thị trường Việt Nam sau khi gia nhập thị trường vỏn vẹn một năm.

Đại diện công ty này nói với Tech In Asia rằng đóng góp của thị trường Việt Nam vào hoạt động kinh doanh chung vẫn còn hạn chế.

“Chúng tôi đã bắt đầu tạm dừng các hoạt động của Atome Việt Nam từ tháng 5 theo kế hoạch. Chúng tôi sẽ quản lý thông tin liên lạc với các đối tác và khách hàng một cách cẩn thận trong suốt quá trình này”, người phát ngôn của Atome cho biết thêm.

Tháng 4/2022, Atome đã ra mắt tại Việt Nam với chương trình thử nghiệm trải rộng trên 20 đối tác bán lẻ. Trong một cuộc phỏng vấn với Tech in Asia vào tháng 11 cùng năm, công ty cho biết đã tiếp cận hơn 100 doanh nghiệp trong nước. Họ cũng tập trung nhắm đến các khách hàng mục tiêu thuộc thế hệ gen Y và gen Z.

Tại thị trường Singapore, Atome ra mắt lần đầu vào tháng 12/2019. Các danh mục chính mà công ty này là cung cấp dịch vụ mua trước trả sau bao gồm thời trang, mỹ phẩm và du lịch.

Là một trong những thành viên thuộc tập đoàn tỷ USD Advance Intelligence Group, Atome được xây dựng trên nền tảng công nghệ AI và dữ liệu hành vi để cung cấp các đề xuất được cá nhân hóa cho người dùng.

Chỉ hơn 2 năm ra mắt, Atome đã trở thành đối tác của hơn 10.000 thương hiệu lớn trên khắp châu Á bao gồm ZALORA, Sephora, Agoda, SHEIN, Zara, Marks & Spencer, Charles & Keith, Aldo, Furla và Pandora...

Tháng 10/2021, Ngân hàng Standard Chartered đã ký kết hợp tác chiến lược 10 năm với Atome trị giá 500 triệu USD , cung cấp các dịch vụ tài chính ưu tiên trên thiết bị di động cho người tiêu dùng châu Á, trong đó có Việt Nam. Advance Intelligence Group - công ty chủ quản của Atome - đã có 4 lần gọi vốn với hơn 400 triệu USD đầu tư trong năm ngoái.

Định giá tập đoàn này hiện ở mức 2 tỷ USD , trở thành một trong những công ty khởi nghiệp về công nghệ độc lập lớn có trụ sở tại Singapore. Các nhà đầu tư chính bao gồm Softbank Vision Fund 2, Warburg Pincus, Northstar, Vision Plus Capital, Gaorong Capital và nhà đầu tư quốc tế EDBI tại Singapore.

Sau khi rút khỏi thị trường Việt Nam, Atome vẫn hoạt động ở một số thị trường khác trong khu vực Đông Nam Á gồm Singapore, Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Philippines. Vào tháng 5, công ty mẹ Advance Intelligence Group đã huy động được 80 triệu USD từ Warburg Pincus và Northstar Group.