Near ra mắt trung tâm khu vực web3 tại Việt Nam

Quỹ Near - tổ chức phi lợi nhuận Thụy Sĩ chuyên phát triển chuỗi blockchain - vừa hợp tác quỹ đầu tư GFS Ventures xây dựng trung tâm khu vực cho nền tảng Near tại Việt Nam.

Near là hệ sinh thái blockchain mã nguồn mở thân thiện với môi trường, cho phép các nhà phát triển phần mềm dễ dàng truy cập để tạo ứng dụng tiền điện tử mới. Nền tảng này có tốc độ nhanh và dễ xây dựng hơn Ethereum - nền tảng blockchain được sử dụng nhiều nhất trên thế giới. Near sẽ hoạt động như một cầu nối các nền tảng blockchain khác.

Trung tâm khu vực cho nền tảng Near tại Việt Nam dành cho việc đổi mới, giáo dục và phát triển tài năng thuộc lĩnh vực blockchain.

Trung tâm Near tại Việt Nam được dẫn dắt bởi GFS Ventures, gồm chuỗi blockchain GFS và VBI. Trong đó, GFS Blockchain là bộ phận truyền thông trực thuộc Tập đoàn GFS (Tập đoàn Golden Finance Solutions) và VBI là hệ thống Học viện VBI cùng Phòng thí nghiệm VBI. Học viện VBI là viện nghiên cứu chuyên đào tạo, tìm hiểu và phát triển công nghệ blockchain.

VBI Lab hiện có 300 thành viên gồm giáo sư, tiến sĩ, nhà nghiên cứu, nhà phát triển và nhiều sinh viên khoa CNTT từ các trường đại học hàng đầu. VBI thành lập Trung tâm Near Việt Nam với mục tiêu đào tạo cộng đồng Near Developer trên cả nước, hình thành phòng thí nghiệm blockchain tại các trường đại học và nghiên cứu phát triển ứng dụng công nghệ blockchain trong quá trình chuyển đổi số.

Riley Trần - lãnh đạo trung tâm Near tại Việt Nam.

Riley Trần - lãnh đạo trung tâm Near tại Việt Nam - cho biết Việt Nam là thị trường mới nổi thú vị và có tiềm năng phát triển web3 tốt ở Đông Nam Á. “Hệ sinh thái Near có thể giúp xã hội tạo ra giải pháp blockchain giúp thay đổi thế giới trong tương lai và trung tâm này là một bước đệm quan trọng để đạt điều đó”, bà nói.

Near Việt Nam hiện là một trong những cộng đồng Near lớn mạnh với hơn 14.000 thành viên trên mạng xã hội Telegram. Việt Nam đang đứng vị trí thứ hai với hơn 18 triệu ví Near đang hoạt động, chiếm 20% tổng số. Theo số liệu ghi nhận của Near tại Việt Nam, có 800 hợp đồng được triển khai trên Near mainnet (mạng chính thức) và con số này còn cao hơn nữa khi được triển khai trên testnet (mạng thử nghiệm).

Hơn 1.500 nhà phát triển đăng ký khóa học lập trình giao thức Near tại Viện VBI Developer Training và hơn 100 người đã tốt nghiệp. Những học viên này đã thành lập hơn 22 nhóm giúp nghiên cứu xây dựng và phát triển các dự án trên hệ sinh thái Near.

Near Việt Nam có hơn 14.000 thành viên trên Telegram.

Cộng đồng nhà phát triển blockchain được xây dựng tại các thành phố lớn gồm Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM. Mỗi tháng sẽ có 40-60 nhà phát triển được đào tạo thông qua các khóa học. Bên cạnh đó, cuộc thi hackathon (thi đua lập trình) blockchain quốc tế được các quỹ đầu tư tổ chức 2 lần/năm để thu hút các nhà phát triển tham gia sáng tạo.