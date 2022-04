NCT Dream lập kỷ lục mới

Album mới của NCT Dream nhận hơn 2 triệu đơn đặt hàng. Đây là sản phẩm có thành tích tốt nhất tính tới hiện tại từ nhóm nhạc trực thuộc SM Entertainment.

Theo tin tức đăng ngày 31/3 của Korea JoongAng Daily, sản phẩm mới của NCT Dream là Glitch Mode vượt hai triệu đơn đặt hàng trước. Con số trên đánh dấu bước tiến mới của 7 chàng trai. Đây là doanh số đặt hàng cao nhất từ ​​trước đến nay của NCT Dream.

Album trước đó của NCT Dream là Hot Sauce ra mắt năm 2021 nhận được hơn 1,7 triệu bản đặt trước. Sau đó, album bán được tổng cộng hơn 3,47 triệu bản và đứng top 3 trong bảng xếp hạng album năm 2021 của Gaon.

Glitch Mode gồm 11 ca khúc là bài hát chủ đề cùng tên và Fire Alarm, Arcade, It's Yours, Teddy Bear, Replay, Saturday Drip… Glitch Mode nói về tâm trạng của một chàng trai khi không biết bày tỏ tình yêu với người con gái anh thầm thương. Theo Jeno, Glitch Mode là một bài hát thú vị và vui nhộn, hứa hẹn chinh phục đông đảo khán giả. Các thành viên cũng nhận định Glitch Mode đánh dấu sự trưởng thành của NCT Dream so với những sản phẩm trước đó.

NCT Dream trong họp báo giới thiệu album. Ảnh: SM Entertainment.

“Trong Glitch Mode, chúng tôi nghĩ các thành viên có thể thể hiện hương vị và cảm giác khác về sự trưởng thành, đồng thời quan điểm cũng phát triển hơn. Tôi nghĩ màu sắc của nhóm chính là luôn thử sức với sự mới lạ”, Mark tiết lộ.

Jisung đồng tình và nói thêm: "Tôi cảm thấy chúng tôi phát triển qua mỗi album và đó chính là điều đặc biệt của nhóm".

NCT Dream ra mắt năm 2016 với tư cách một nhóm nhỏ của NCT. Nhóm ra mắt với ca khúc Chewing Gum và gồm 7 thành viên: Mark, Renjun, Jeno, Haechan, Chenle, Jaemin và Jisung. Nhóm nhạc được biết đến nhiều nhất với các bản hit My First and Last (2017), Boom (2019), Hot Sauce (2021) và Hello Future (2021).