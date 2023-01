Nấp vào container khi chơi trốn tìm, cậu bé bị đưa đến quốc gia khác

Ngày 17/1, trong khi bốc dỡ container khỏi chiếc tàu khởi hành từ Bangladesh, nhân viên tại cảng Port Klang (Malaysia) sốc khi trông thấy một cậu bé run rẩy và hốc hác bước ra ngoài.

Cậu bé không nói được tiếng địa phương nên quản lý cảng không thể khai thác bất kỳ thông tin nào. Nghi ngờ cậu bé là nạn nhân của tổ chức tội phạm buôn người, họ lập tức báo cảnh sát.

Hình ảnh và clip do công nhân tại cảng ghi lại cho thấy cậu bé bối rối trước khung cảnh xa lạ xung quanh khi ra khỏi container, Oddity Central đưa tin.

Cảnh sát trưởng quận Klang Selatan Cha Hoong Fong cho biết cậu bé, chỉ được xác định là Fahim, nhanh chóng được đưa đến bệnh viện địa phương Tengku Ampuan Rahimah và đang trong tình trạng ổn định.

Cậu bé nói với các nhà điều tra Malaysia rằng trước đó, cậu chơi trốn tìm với bạn bè ở thành phố quê hương Chattogram (Bangladesh) và chọn chiếc container rỗng làm nơi trốn rồi ngủ quên. Khi tỉnh lại, cậu bé đã thấy mình bị nhốt bên trong.

Con tàu chở container có Fahim bên trong rời Chattogram ngày 12/1 và đến Westports hôm 17/1 với tổng quãng đường hơn 3.200 km. Vụ việc đã được chuyển đến bộ phận nhập cư để đưa cậu bé về nhà bằng tàu.

Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail khẳng định không có bằng chứng nào cho thấy có sự tham gia của tổ chức buôn người, theo tờ Malay Mail.

“Chúng tôi không đưa ra kết luận về khía cạnh buôn người vì các cuộc điều tra ban đầu cho thấy cậu bé đã vào bên trong container, sau đó ngủ thiếp đi và đến đây”, ông nói.

Cậu bé người Bangladesh vẫn còn rất may mắn khi sống sót. Các tàu vận chuyển có thể lênh đênh hàng tuần, thậm chí hàng tháng trên biển và cậu có thể bỏ mạng nếu không có thức ăn và nước uống trong thời gian dài như vậy.

