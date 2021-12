Não bộ dễ tổn thương hậu nhiễm Covid-19

Các triệu chứng đau đầu, mất ngủ, chóng mặt… ở F0 khỏi bệnh có thể là di chứng của quá trình viêm thần kinh.

Di chứng hậu nhiễm Covid-19, căng thẳng do mất việc làm, giảm thu nhập, ít tiếp xúc xã hội, áp lực kinh tế cuối năm… khiến não bộ dễ bị tổn thương, gây nhiều triệu chứng như đau đầu, mất ngủ, trầm cảm, giảm trí nhớ ở mọi lứa tuổi.

Triệu chứng não bị tổn thương

Chị Lê Thùy Ngân (35 tuổi, TP.HCM) phát hiện dương tính với Covid-19 vào tháng 10. Suốt thời gian nhiễm bệnh, chị liên tục bị cơn đau đầu, chóng mặt hành hạ. Căng thẳng vì công việc gián đoạn, lo lắng bệnh trở nặng, giấc ngủ hàng đêm đến với chị khó khăn hơn. Tưởng chừng khỏi bệnh thì các triệu chứng cũng mất, nhưng sau một tháng âm tính với SARS-CoV-2, chứng mất ngủ và cơn đau đầu âm ỉ hai bên thái dương vẫn tái phát.

Đau đầu, mất ngủ kéo dài khiến nhiều F0 khỏi bệnh mệt mỏi, gây ảnh hưởng công việc và cuộc sống.

Theo PGS.TS Nguyễn Văn Liệu (Trưởng khoa Nội thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội), đau đầu, mất ngủ, chóng mặt, trầm cảm… là những triệu chứng thần kinh thường gặp ở bệnh nhân Covid-19. Tuy nhiên, khi khỏi bệnh nhiều tuần hoặc nhiều tháng, một số người vẫn có thể đối mặt các di chứng thần kinh nghiêm trọng.

Kết quả khảo sát trên gần 48.000 bệnh nhân, được đăng trên Thư viện Y học quốc gia Mỹ cho thấy, các di chứng tâm thần kinh hậu Covid-19 phổ biến gồm đau đầu (44%), mất trí nhớ (16%), trầm cảm (12%), mất ngủ (11%), đột quỵ (3%)...

PGS.TS Nguyễn Văn Liệu cũng cho biết triệu chứng đau đầu, mất ngủ, chóng mặt… ở F0 khỏi bệnh có thể là di chứng của quá trình viêm thần kinh. Tổn thương viêm có thể tạo ra nhiều gốc tự do gây hại, theo thời gian sẽ làm thần kinh nhanh thoái hóa. Ở phương diện khác, dù nhiều người không dương tính với SARS-CoV-2 nhưng hệ quả của việc giãn cách cũng ảnh hưởng sức khỏe não bộ ở mọi lứa tuổi.

Với nhóm học sinh, sinh viên, quá trình giãn cách xã hội kéo dài khiến thói quen sinh hoạt thay đổi, học tập trực tuyến, ít giao tiếp bạn bè… Từ đó, nhiều em cảm thấy căng thẳng, mất tập trung, giảm trí nhớ, rối loạn cảm xúc. Báo cáo “Tình hình Trẻ em Thế giới 2021” của UNICEF chỉ ra trung bình 5 em trong độ tuổi 15-24 được khảo sát, có 1 em thấy chán nản, mất tập trung, hầu như không hứng thú làm việc gì trong thời dịch.

Học online liên tục khiến nhiều em mệt mỏi, căng thẳng kéo dài, kết quả học tập sụt giảm.

Với người trưởng thành, thời dịch khiến nhiều người đối diện nhiều khó khăn như mất việc làm, giảm thu nhập, lo sợ nguy cơ nhiễm bệnh, gặp trục trặc trong các mối quan hệ, “chạy đua” chỉ tiêu cuối năm… Điều này khiến não bộ căng thẳng, thiếu năng lượng dẫn đến đau đầu, khó ngủ, giảm trí nhớ.

Tăng đề kháng cho não bộ

PGS.TS Nguyễn Văn Liệu cho biết, khi bị căng thẳng, stress trong thời dịch, cơ thể sẽ sản sinh nhiều gốc tự do gây hại. Các gốc tự do này khi tấn công não bộ sẽ làm tổn thương thành mạch máu, khởi phát quá trình viêm, thúc đẩy hình thành xơ vữa và cục huyết khối, làm giảm lượng máu và oxy lên não, gây mất ngủ, đau đầu, thiếu tập trung. Nếu không khắc phục kịp thời, các bệnh lý này kéo dài khiến gốc tự do sản sinh nhiều hơn, cơ thể nhanh suy nhược và stress tăng nặng.

Do đó, để bảo vệ não bộ trước sự tấn công của gốc tự do và các tổn thương viêm gây thoái hóa thần kinh, mỗi người cần kết hợp thái độ sống tích cực, lối sống lành mạnh và bổ sung các dưỡng chất có lợi cho não bộ.

Những năm gần đây, các nhà khoa học Mỹ phát hiện hai hoạt chất sinh học anthocyanin, pterostilbene có trong blueberry - loại quả có nguồn gốc Bắc Mỹ. Nhờ kích thước phân tử nhỏ, hai hoạt chất này dễ dàng vượt qua hàng rào máu não, giúp trung hòa gốc tự do trong lòng mạch, đồng thời kích hoạt các men chống gốc tự do tự nhiên trong cơ thể.

Bổ sung sản phẩm chứa chiết xuất từ blueberry giúp cơ thể chống gốc tự do, bảo vệ não bộ.

Bên cạnh đó, blueberry kết hợp ginkgo biloba hỗ trợ giảm hình thành xơ vữa và ngăn ngừa huyết khối, từ đó giúp máu lưu thông lên não dễ dàng hơn. Với thành phần chứa blueberry và ginkgo biloba, thực phẩm hỗ trợ sức khỏe OTiV hỗ trợ cải thiện chóng mặt, đau đầu, mất ngủ, giảm stress và tăng cường trí nhớ.

Song song đó, mỗi người cần chú ý dành thời gian nghỉ ngơi, không đọc nhiều tin tức tiêu cực liên quan dịch bệnh. Thay vào đó, bạn có thể thực hiện một số bài tập để não bộ thư giãn và hình thành các kết nối thần kinh mới, như nhắm mắt và nhớ về những khoảnh khắc thành công, hạnh phúc trong đời; để cơ thể hoàn toàn thư giãn trong 10 phút và học thuộc một điều gì đó; tập thiền 20-30 phút/ngày… Nếu cảm thấy bản thân căng thẳng quá mức, bạn nên tìm sự giúp đỡ từ người thân, bạn bè hoặc chuyên gia tâm lý.

Kết hợp các biện pháp trên, não bộ sẽ tăng sức bền, kết nối thần kinh thêm vững chắc, xoa dịu cơn đau đầu, cho giấc ngủ sâu, trí não khỏe dài lâu.