Nanodegree - lựa chọn phù hợp cho người không có thời gian học đại học

Nanodegree thường tập trung đào tạo kỹ năng để học viên tìm kiếm việc làm phù hợp.

Nanodegree /'næn.əʊ dɪɡriː/ (danh từ): Khóa học ngắn hạn







Định nghĩa:

Theo Macmillan Dictionary, nanodegree là kiểu khóa học (thường là khóa học online) chỉ kéo dài trong chưa đầy 12 tháng. Trọng tâm của các chương trình nanodegree là chuẩn bị kỹ năng cho học viên chuẩn bị làm việc trong ngành công nghệ thông tin. Vì vậy, khóa học thường liên quan các chủ đề như lập trình, phân tích dữ liệu, phát triển web... Tuy nhiên, hiện nay nanodegree đã được mở rộng để đào tạo các lĩnh vực khác.

Nguyên tắc cốt lõi của nanodegree là tập trung vào nghề nghiệp. Học viên không nhất thiết phải học để lấy bằng mà đôi khi chỉ là học để lấy kỹ năng làm việc. Do đó, lợi thế của nanodegree chính là tính linh hoạt. Một người có thể học nhiều khóa học khác nhau để thay đổi nghề nghiệp.

Tác giả của khái niệm nanodegree là Udacity - nhà cung cấp dịch vụ giáo dục thông qua website. Khái niệm học nghề hoặc học các khóa học ngắn hạn không mới, nhưng Udacity đã tạo ra một môi trường học tập mới rẻ hơn và thuận tiện hơn cho những người muốn theo đuổi khóa học ngắn hạn.

Ứng dụng của nanodegree trong tiếng Anh:

- Udacity teamed up with AT&T to offer a nanodegree that directly trains students for a job.

Dịch: Udacity đã hợp tác với AT&T để cung cấp khóa học ngắn hạn nhằm đào tạo trực tiếp cho các học viên để tìm kiếm việc làm.

- The word nanodegree reflect the way the digital revolution has influenced educational concepts.

Dịch: Khóa học ngắn hạn phản ánh cách cuộc cách mạng kỹ thuật số ảnh hưởng đến các khái niệm giáo dục.