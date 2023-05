‘Nàng tiên cá’ được khen

Bộ phim “The Little Mermaid” (Nàng tiên cá) của Disney thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Sau buổi chiếu sớm, phim được nhiều cây bút bình phim đánh giá tích cực.

Cụ thể, nhiều tờ báo quốc tế dành lời khen ngợi phim về mặt giải trí, đặc biệt là âm nhạc với các ca khúc huyền thoại như Part of Your World, Kiss the Girl, Wild Uncharted Waters hay Under the Sea... Ấn tượng hơn, hai trong số chúng được thể hiện bởi chính Halle Bailey - nữ chính trong phim. Ngoài ra, diễn xuất của cô cũng được nhiều chuyên gia đánh giá cao.

“Halle Bailey - với đôi mắt to tròn, giọng hát cao vút và tâm hồn thuần khiết - biến nhân vật của cô trở nên tự nhiên như người thực. Vì vậy, thật trớ trêu khi vai diễn Ariel nổi tiếng của cô ấy từng gây tranh cãi”, cây bút Ellen E Jones của The Guardian nhận xét. Theo cô, Bailey vừa là điểm sáng trong phim, vừa là điểm sáng giữa hàng loạt nhân vật tiên cá từ trước tới nay.

Cùng quan điểm này, tờ The Wrap đánh giá: “Bailey mang đến phiên bản Ariel chân thực, khác với nàng tiên cá trong phim hoạt hình. Giọng hát của cô hoàn toàn phù hợp với sự ngây thơ và ngọt ngào của nhân vật. Không còn nghi ngờ gì khi màn trình diễn của Bailey là điểm thu hút nhất bộ phim”.

Bên cạnh đó, CNN cho rằng The Little Mermaid đem lại cảm giác rất dễ chịu. Ngoài ra, nó còn cho phép cha mẹ và con cái có những kỷ niệm đẹp khi xem phim cùng nhau.

Halle Bailey thủ vai tiên cá Ariel trong bộ phim live-action mới nhất của Disney. Ảnh: People.

Dẫu vậy, vẫn có một số nhà phê bình không đồng tính với ý kiến này. Cây bút Lindsey Bahr của tờ Associated Press đánh giá Nàng tiên cá là “một sự vỡ mộng”. Không phủ nhận sự cố gắng của Halle Bailey, song, Lindsey cho rằng điều đó là chưa đủ để làm cho câu chuyện trở nên mê hoặc hơn. Phim vẫn mắc lỗi kịch bản tương tự nhiều dự án trước đó của Disney.

Nhà phê bình Justin Chang còn nặng lời cho rằng bộ phim live-action mới của Disney chỉ là một bản bắt chước “hạng 2” kém cỏi so với bản gốc. Trong khi đó, Johnny Oleksinski của New York Post lại bày tỏ sự thất vọng với phần nhạc phim. Anh cho rằng nhiều ca khúc dễ nghe nhưng khá nhạt nhẽo và thừa thãi, chẳng hạn Wild Uncharted hay đoạn rap The Scuttlebutt của chú cua Sebastian và mòng biển Scuttle.

Trên chuyên trang đánh giá Rotten Tomatoes, The Little Mermaid hiện nhận điểm số 72% từ 119 nhà phê bình, đạt chứng nhận “cà chua tươi”.