'Nàng tiên cá' bỏ xa 'Fast X' tại phòng vé

Theo Hollywood Reporter, phiên bản live-action của The Little Mermaid (tựa Việt: Nàng tiên cá) được dự đoán đạt doanh thu 117,5 triệu USD nội địa sau 4 ngày ra mắt, kết thúc kỳ nghỉ cuối tuần với thành tích cao. Hiện, ở ngày thứ 3 công chiếu, tác phẩm bán được 96 triệu USD tiền vé.

Variety cho biết nếu đạt doanh thu như kỳ vọng, The Little Mermaid sẽ trở thành bộ phim có lợi nhuận mở màn dịp Memorial Day (kỳ nghỉ Ngày Tưởng niệm) cao thứ 5 trong lịch sử Bắc Mỹ.

Halle Bailey đóng chính The Little Mermaid phiên bản live-action. Ảnh: Disney.

The Little Mermaid có kinh phí sản xuất 250 triệu USD , nên cần tăng tốc ở phòng vé để nhanh chóng thu hồi vốn. Tại thị trường quốc tế, phim "bỏ túi" 68,3 triệu USD từ 51 thị trường, con số được cho là đáng thất vọng.

Tác phẩm "chết đuối" ở Trung Quốc khi chỉ mở màn với 2,5 triệu USD . Các chuyên gia phòng vé cho rằng chiến dịch truyền thông xã hội phản đối việc diễn viên da màu đóng vai Ariel có thể tác động đến thị trường châu Á và nhiều nơi khác.

Ở Mỹ, 68% khán giả là nữ, trong khi 25% người mua vé ở độ tuổi 25 đến 34. Trẻ em chiếm 22% số lượng khán giả đến rạp cuối tuần công chiếu.

Trong khi đó, mặc dù chưa đến mức thoi thóp, Fast X có dấu hiệu sa sút. Phim ước tính mang về khoảng 23 triệu USD trong tuần thứ 2 và 28,7 triệu USD trong kỳ nghỉ 4 ngày. Tại thị trường nội địa, bom tấn mới nhất của thương hiệu tốc độ ghi nhận doanh thu 113,6 triệu USD đáng thất vọng.

Song, bộ phim được chào đón nồng nhiệt ở nước ngoài. Fast X dự kiến vượt mốc 500 triệu USD tại phòng vé toàn cầu vào tuần này, trở thành phim có doanh thu cao thứ 3 trong năm. Tính đến nay, với kinh phí sản xuất 340 triệu USD , đây là phim tiêu tốn nhiều tiền nhất của thương hiệu.

Guardians of the Galaxy, Vol. 3 đứng vị trí thứ 3 với 20 triệu USD và ước tính thu 25,3 triệu USD sau kỳ nghỉ, nâng tổng doanh thu nội địa lên 300 triệu USD .

The Super Mario Bros. Movie xếp sau với 6,3 triệu USD vào cuối tuần và ước tính mang về 8,3 triệu USD trong kỳ nghỉ lễ. Trong nước, bộ phim kiếm 560,9 triệu USD sau 8 tuần ra rạp.

