Nâng tầm ẩm thực Việt với sản phẩm từ New Zealand

Trước nhu cầu tăng cao về các nguyên liệu tươi sạch, bền vững, sản phẩm nguồn gốc New Zealand được nhiều bên lựa chọn.

Các món ăn sử dụng nguyên liệu từ New Zealand. Ảnh: NZTE.

Theo Cơ quan Thương mại và Phát triển Doanh nghiệp New Zealand (New Zealand Trade & Enterprise - NZTE), ngành F&B tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, dự kiến giá trị thị trường đạt 50 tỷ USD vào năm 2025.

Phân khúc khách hàng có thu nhập cao nhưng chưa giàu (High Earners Not Rich Yet - HENRY) chiếm tỷ trọng đáng kể. Đây là những người có xu hướng cập nhật và sẵn sàng đón nhận các trải nghiệm mới, tốt cho sức khoẻ.

Dù có nhiều lợi thế của một thị trường mới nổi, ngành HORECA (Khách sạn - Nhà hàng - Dịch vụ ẩm thực) ở Việt Nam cũng đang đối mặt với nhiều thách thức về tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và nguồn cung ứng chất lượng.

Ngành công nghiệp F&B của New Zealand được biết đến với tiêu chuẩn chất lượng cao. Sự đa dạng về địa hình và khí hậu khiến đảo quốc này là môi trường lý tưởng để sản xuất nhiều loại thực phẩm gồm thịt, hải sản, thực phẩm bơ sữa và trái cây.

Các doanh nghiệp New Zealand giới thiệu nguồn nguyên liệu đa dạng đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng và an toàn thực phẩm tại một sự kiện ở TP.HCM. Ảnh: NZTE.

Việc mang những sản phẩm New Zealand đến với ngành F&B tại Việt Nam được kỳ vọng nâng cao tiêu chuẩn thực phẩm và đồ uống trong nước, tạo nguồn cung ứng đáng tin cậy cho các đối tác HORECA, đồng thời mang đến cho khách hàng Việt Nam nhiều hương vị mới.

Đại sứ New Zealand tại Việt Nam, bà Tredene Cherie Dobson, chia sẻ về việc hợp tác giữa New Zealand và Việt Nam trong lĩnh vực F&B: “Trong cam kết phát triển bền vững của New Zealand, chúng tôi hướng đến mục tiêu trở thành nguồn cung ứng đáng tin cậy và có trách nhiệm, chuyên cung cấp những nguyên liệu chất lượng hảo hạng cho ngành dịch vụ thực phẩm của Việt Nam”.

Ngành F&B đóng góp một phần không nhỏ vào tổng kim ngạch thương mại 2,39 tỷ NZD giữa Việt Nam và New Zealand tính đến tháng 6/2022.