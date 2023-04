Nắng nóng chết người ở Ấn Độ

Ấn Độ đang chứng kiến nhiệt độ tăng vọt trong tuần này, làm dấy lên cảnh báo về các đợt nắng nóng và nguy cơ mất điện, có khả năng đẩy hàng triệu người bị kiệt sức hoặc say nắng.

Ấn Độ đang chuẩn bị cho một mùa hè nóng hơn bình thường. Ảnh: Reuters.

Nhiệt độ cao nhất vào hôm 18/4 vượt 44 độ C ở Baripada - thành phố ở bang Odisha, trong khi nhiều khu vực có nhiệt độ cao hơn khoảng 5 độ C so với bình thường. Cục Khí tượng Ấn Độ ban hành cảnh báo sóng nhiệt với một số khu vực, gồm ở Haryana, Uttar Pradesh, Tây Bengal, Bihar và Odisha, Bloomberg đưa tin.

Chính quyền khuyến cáo mọi người thận trọng giữ cho cơ thể đủ nước. Văn phòng thời tiết khuyên người dân tránh tiếp xúc với nhiệt độ cao, mặc quần áo nhẹ, rộng rãi và bằng vải cotton, đồng thời trùm kín đầu.

Bang miền Đông West Bengal ra lệnh đóng cửa tất cả cơ sở giáo dục trong tuần này. Ở một số tỉnh khác, thời gian học được rút ngắn.

Ấn Độ đang chuẩn bị cho một mùa hè nóng hơn bình thường. Năm nay, nhiều người chú ý hơn vào vấn đề thời tiết khi lục địa hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt vào năm 2022, gây ảnh hưởng không chỉ tới sức khỏe mà còn cả nguồn cung lúa mì toàn cầu.

Ấn Độ cũng lo ngại tới sự cố mất điện, khi người dân bật điều hòa và đẩy lưới điện quốc gia đến giới hạn.

Nhiệt, kết hợp với độ ẩm, trở nên đặc biệt nguy hiểm, thậm chí có thể gây chết người. Phần lớn dân số Ấn Độ làm việc ngoài trời và không có biện pháp bảo vệ trước nắng nóng.

Mỗi năm, nước này ghi nhận nhiều công nhân xây dựng, người bán hàng rong,... tử vong vào mùa hè. Ấn Độ là quốc gia chịu thiệt hại về lao động liên quan đến nắng nóng rõ rệt nhất trên thế giới.

Gần đây, hôm 16/4, 11 người đã chết vì say nắng, trong khi ít nhất 50 người khác phải nhập viện sau khi tham dự một lễ trao giải ở bang Maharashtra của Ấn Độ dưới thời tiết nắng nóng.