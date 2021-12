Nancy, Han So Hee cùng dàn sao Hàn trên thảm đỏ AAA 2021

Sự kiện Asian Artist Awards 2021 (gọi tắt là AAA) được tổ chức tại tòa nhà KBS ở Gangseo-gu, Seoul. Lễ trao giải có sự tham gia của nhiều diễn viên, ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc. Han So Hee trở thành tâm điểm trong sự kiện. Năm qua, cô có hai dự án phim được chú ý là My Name và Nevertheless.