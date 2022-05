Nạn nhân truy đuổi, bắt được kẻ cướp giật ở trung tâm TP.HCM

Đang lưu thông trên đường thì nghe điện thoại đổ chuông, chị Trương Thùy Nhiên (32 tuổi, ngụ quận 7) vội tấp xe vào lề để nhận cuộc gọi thì bất ngờ bị tên cướp lao đến giật máy.

Thất nghiệp, không có tiền, lại lười lao động, Tô Hoàng Phương (38 tuổi, ngụ quận 12) luôn nghĩ cách đi trộm cắp, cướp giật tài sản của người khác để bán lấy tiền tiêu xài.

Khoảng 7h40 ngày 29/4, anh ta điều khiển xe máy Dream đảo quanh nhiều tuyến đường ở khu vực trung tâm thành phố, tìm người sơ hở để cướp giật tài sản.

Đến trước nhà số 149/2 Lê Thị Riêng (phường Bến Thành, quận 1), Phương thấy chị Nhiên đang ngồi trên xe máy và sử dụng điện thoại Redmi Note 95, liền điều khiển xe áp sát giật máy của chị này rồi tăng ga tháo chạy. Cú giật quá nhanh và bất ngờ, khiến nạn nhân không kịp trở tay. Chị Nhiên vừa lái xe máy đuổi theo, vừa tri hô: "Cướp! Cướp!...".

Tên cướp giật liên tục lạng lách, đánh võng, chạy cả vào làn ngược chiều hòng "cắt đuôi" sự truy đuổi của nạn nhân. Quyết không tha kẻ gian, chị Nhiên bất chấp nguy hiểm, đuổi theo tên cướp đến trước nhà số 52/9 Cao Thắng (phường 5, quận 3) thì bắt kịp xe của anh này.

Chị Nhiên ép xe, bắt được Phương, lấy lại chiếc điện thoại vừa bị giật. Ngay sau đó, nạn nhân bàn giao tên cướp giật cho Công an phường Bến Thành lập biên bản bắt giữ người phạm tội quả tang.

Tô Hoàng Phương.

Phương đã khai nhận hành vi phạm tội với cán bộ điều tra, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ do cơ quan công an thu thập. Qua xác minh, được biết Phương có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Gã khai do nghiện ngập, cần tiền mua ma túy sử dụng nên liều đi gây án, nhưng không ngờ bị sa lưới.

Đầu tháng 5, Cơ quan CSĐT Công an quận 1 ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phương về tội Cướp giật tài sản.