Nạn nhân chạy khỏi casino: Mỗi tháng phải lừa 300 triệu đồng

Chưa hết bàng hoàng sau khi được lực lượng chức năng giải cứu khi trốn thoát khỏi Campuchia, N.V.T. (20 tuổi, ở thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) kể lại với cán bộ Công an xã Điện Thắng Nam về những ngày tháng bị giam giữ trên đất khách. T. là một trong 42 công dân Việt Nam vượt sông Bình Di từ Campuchia về Việt Nam ngày 18/8.

T. cho hay tháng 3 vừa qua, khi thấy thông tin tuyển dụng trên mạng xã hội về cơ hội làm việc nhẹ lương cao, anh liên lạc với người đăng bài để tìm công việc phù hợp. Ngày 15/3, T. được một người không rõ lai lịch hướng dẫn đi xe khách vào Bến xe miền Đông (TP.HCM). Sau đó, thanh niên này cùng một số người được chuyển xe đến cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Đợi trời tối, họ được cặp vợ chồng người địa phương sử dụng ghe đưa qua Campuchia.

"Khi đến Camphuchia, tôi được đưa vào tòa nhà cao tầng do người Trung Quốc làm chủ để hướng dẫn cách sử dụng mạng xã hội, hướng dẫn cách dụ dỗ người khác chơi game, đánh bài ăn tiền, hướng dẫn mua hàng qua các trang mạng xã hội được hoa hồng chiết khấu cao. Ngoài ra, họ yêu cầu sử dụng các ứng dụng hẹn hò để đóng giả phụ nữ, lừa đàn ông mua hàng với giá thấp, hưởng chiết khấu cao, sau đó chiếm đoạt tiền khách hàng từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng", T. kể.

Theo lời nạn nhân, mỗi tháng anh được giao chỉ tiêu doanh thu 300 triệu đồng, hoặc phải tìm kiếm 12 khách hàng mới nộp tiền vào tài khoản do công ty đưa ra là 60 triệu.

"Mỗi ngày tôi làm việc trung bình 14 giờ. Nếu không hoàn thành, ai cũng sẽ bị bỏ đói, đánh đập, chích điện và bán cho công ty khác với giá 2.700- 3.600 USD hoặc bị yêu cầu nhắn tin về gia đình đòi tiền chuộc hàng trăm triệu đồng. Nhiều người không đạt chỉ tiêu đã bị đánh đập, chích điện nên đã bỏ trốn", T. nhớ lại.

Nơi T. làm việc có khoảng 50 người. Hôm 18/8, mọi người bàn nhau thoát ra ngoài. Lợi dụng lúc bảo vệ chủ quan, nhóm gồm 42 người đã thoát ra ngoài, chạy về phía bờ sông rồi bơi qua sông nơi có treo cờ Việt Nam. Hôm đó, một người bị bắt lại và một thiếu niên 16 tuổi bị đuối nước.

Khi qua Việt Nam, T. và những người cùng đi được các cơ quan chức năng tỉnh An Giang lấy lời khai và hỗ trợ tiền tàu xe về nhà. "Tôi rất vui và may mắn khi được trở về quê hương. Hiện còn hàng trăm người đang làm việc tại các công ty trên đất nước Campuchia đang chờ cơ quan chức năng giải cứu", nạn nhân này nói.

Theo thượng tá Phạm Viết Ánh, Phó trưởng Công an thị xã Điện Bàn, sau nhiều sự việc người dân bị lừa sang Campuchia với cạm bẫy việc nhẹ lượng cao, đơn vị tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân cảnh giác, tránh bị lôi kéo, chiếm đoạt tài sản.

Thượng tá Ánh khuyến cáo người dân nếu có nhu cầu đi lao động cần tìm hiểu kỹ, liên hệ cơ quan chức năng địa phương để được tư vấn và phải tuân thủ các quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh, không nghe theo lời kẻ xấu trên mạng xã hộ.

Trước đó, hôm 18/8, 42 người đã chạy khỏi casino ở Campuchia. Một người trong số này tử vong khi bơi qua sông, một người bị bảo vệ sòng bạc giữ lại.

Sau khi lấy lời khai 40 người (35 nam và 5 nữ), Công an tỉnh An Giang đã điều tra làm rõ vai trò những người đưa lao động vượt biên trái phép. Cơ quan chức năng đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Nguyễn Thị Lệ (42 tuổi) và Lê Văn Danh (34 tuổi, cùng ở thị trấn Long Bình, huyện An Phú) về tội Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.