Nam thiếu niên giả công an đi thu tiền ở Tây Ninh

Nam thiếu niên mua sắc phục công an đến các cơ sở kinh doanh ở huyện Dương Minh Châu và TP Tây Ninh kiểm tra.

Ngày 21/5, Công an xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh) cho biết đơn vị này đang lập hồ sơ xử lý N.T.M.K. (15 tuổi, ngụ xã Chà Là) và H.T.T. (17 tuổi, ngụ TP Tây Ninh) về việc giả danh công an đi thu tiền.

Theo Công an xã Bàu Năng, trưa cùng ngày, Công an phường Hiệp Ninh (TP Tây Ninh) nhận tin của chủ tiệm cầm đồ trên địa bàn có hai người đến kiểm tra cơ sở. Một người mặc sắc phục công an và một người mặc đồ thường với nhiều biểu hiện nghi vấn.

T. và K. (mặc áo công an) bị bắt giữ. Ảnh: N.A.

Công an phường Hiệp Ninh đã đến đưa hai người này về trụ sở làm việc. Tại đây hai thiếu niên được xác định là K. và T.

Cả hai khai do thiếu tiền chơi bời nên nảy sinh ý định mua sắc phục công an đi kiểm tra các cơ sở để thu tiền. Sau khi mua sắc phục K. và T. đến 3 hộ dân ở xã Bàu Năng kiểm tra và lấy lý do thu tiền làm đường, thu được 200.000 đồng. Khi tiếp tục đến kiểm tra tiệm cầm đồ ở phường Hiệp Ninh thì cả hai bị công an bắt giữ.

Công an thu giữ số tiền 477.000 đồng, một xe máy, cặp cầu vai trung úy, áo công an, 6 biểu mẫu in lệnh khám xét khẩn cấp...

Do K. và T. thực hiện hành vi vi phạm trên địa bàn xã Bàu Năng (huyện Dương Minh Châu), nên Công an phường Hiệp Ninh chuyển vụ việc cho Công an xã Bàu Năng xử lý.