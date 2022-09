Nam thanh niên xăm trổ tàng trữ 3 khẩu súng cùng 29 viên đạn

Cảnh sát kiểm tra ôtô biển số Tiền Giang, đã phát hiện nam thanh niên mang theo 3 khẩu súng, nhiều viên đạn cùng kiếm và còng số 8.

Ngày 30/9, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Văn Thọ (35 tuổi, ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) điều tra về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo cảnh sát, tối 19/9, tổ công tác thuộc Công an phường 4, TP Vĩnh Long, tuần tra trên đường Trần Đại Nghĩa đã phát hiện ôtô biển số Tiền Giang có dấu hiệu nghi vấn.

Thọ bị bắt tạm giam để điều tra. Ảnh: CACC.

Tổ công tác đã yêu cầu dừng xe kiểm tra, phát hiện bên trong có 3 khẩu súng, 29 viên đạn, thanh kiếm và còng số 8. Thọ khai nhận súng và đạn nêu trên là của mình mang theo.

Cảnh sát đã trưng cầu giám định xác định 3 khẩu súng nêu trên là súng quân dụng và trong 29 viên đạn có 7 viên là đạn quân dụng.

Hành vi của Thọ có dấu hiệu phạm tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, nên Công an TP Vĩnh Long đã chuyển hồ sơ đến cơ quan An ninh điều tra thụ lý theo thẩm quyền.