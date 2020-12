Nam thanh niên tử vong do rơi từ chung cư cao tầng ở TP.HCM

Nghe tiếng động mạnh, người dân kiểm tra phát hiện nam thanh niên rơi từ tầng cao chung cư Tara Residence xuống đất tử vong.

Khoảng 20h15 tối 11/12, nhiều người sống tại block Đại Nam, chung cư Tara Residence trên đường Tạ Quang Bửu, phường 6 (quận 8), nghe tiếng động mạnh.

Ra ngoài kiểm tra, họ phát hiện nam thanh niên (khoảng 28 tuổi) rơi từ tầng cao chung cư, nằm bất động trên mặt đất đã tử vong.

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường vụ rơi lầu. Ảnh: D.N.

Công an phường 6 có mặt sau đó phối hợp Công an quận 8 phong tỏa hiện trường. Trao đổi với Zing, Công an phường 6 cho biết đơn vị đang phối hợp với lực lượng chức năng quận điều tra nguyên nhân.

Chung cư Tara Residence do Công ty TNHH may Song Ngọc làm chủ đầu tư. Dự án gồm 2 block căn hộ thương mại cao 19 tầng và một tầng hầm được đưa vào sử dụng cuối năm 2018.