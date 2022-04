Nam thanh niên tử vong bất thường trong nghĩa trang

Nam thanh niên khoảng 20 tuổi chết trong tư thế nằm tựa vào ngôi mộ tại một nghĩa trang ở tỉnh Bình Dương.

Ngày 3/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Công an TP Dĩ An, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân một thanh niên tử vong bất thường trong nghĩa trang.

Khoảng 7h cùng ngày, người dân đến khu vực nghĩa trang Triều Châu tại khu phố Tân An (phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An) thấy thanh niên khoảng 20 tuổi gục chết, cơ thể tựa vào một ngôi mộ.

Tại hiện trường, nạn nhân mặc quần áo bóng đá, cạnh thi thể có một túi thể thao, giày, một can nhựa chứa nhiều lít chất lỏng.

Nhà chức trách thông báo ai là người thân hoặc biết thông tin về lai lịch của người chết liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự. Hoặc gọi cho điều tra viên Ngô Minh Hoàng qua số điện thoại 0908.116.731 để phối hợp điều tra.