Nam thanh niên trộm trang sức trên tượng Đức Ông Hoàng Cần

Lẻn vào đền Đức Ông Hoàng Cần ở Quảng Ninh, nghi phạm 17 tuổi lấy trộm 4 kiềng vàng, 4 đôi hoa tai đeo trên tượng.

Đền thờ Đức ông Hoàng Cần ở xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Sở Du lịch Quảng Ninh.

Ngày 21/12, Công an huyện Tiên Yên, Quảng Ninh, cho biết đơn vị đang tạm giữ L.N.Q.A. (sinh năm 2005, trú phường Đông Hương, TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá) về hành vi trộm cắp trang sức đeo trên tượng ở ban thờ trong đền Đức Ông Hoàng Cần ở xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên.

Trước đó, ngày 15/12, Công an huyện Tiên Yên nhận được tin báo của thủ nhang đền Đức Ông Hoàng Cần về việc bị mất 4 kiềng vàng, 4 đôi hoa tai bằng vàng đeo trên tượng ở ban thờ. Giá trị số trang sức trên khoảng 100 triệu đồng.

Qua điều tra, công an xác định nghi phạm trộm cắp tài sản trong đền là L.N.Q.A. Tại cơ quan công an, nam thanh niên này khai sau khi trộm đã đem bán số vàng trên tại một cửa hàng trang sức ở phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả. Sau đó, nghi phạm lên xe khách di chuyển đi về Thanh Hóa thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Theo Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh, Đức ông Hoàng Cần là vị tướng tài của triều Trần, đã có công giúp dân dẹp loạn, lập làng. Đền thờ được xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ 18.

Hàng năm, vào ngày rằm tháng giêng, nhân dân trong vùng tổ chức ngày lễ chính tại đền thờ Đức ông Hoàng Cần để tưởng nhớ, tri ân những ngày tháng Đức ông Hoàng Cần cùng thuộc hạ đánh đuổi giặc ngoại xâm. Ngoài lễ chính, đền còn có 4 ngày lễ khác vào các ngày 15/4 cầu nước chống hạn, cầu mùa màng tốt tươi; 15/7 lễ Vu lan báo hiếu ông bà, bố mẹ; 15/10 lễ cúng cơm mới, cầu may và 15/12 lễ tạ thần linh.