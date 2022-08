Nam thanh niên thất tình, đi từ TP.HCM tới Đồng Nai nhảy cầu

Phát hiện nam thanh niên có ý định nhảy cầu Đồng Nai, TP Biên Hòa (Đồng Nai), người dân đã giữ anh này lại và bàn giao cho công an.

Khoảng 10h ngày 22/8, nhiều người lưu thông qua cầu Đồng Nai, phường An Bình, TP Biên Hòa (Đồng Nai) phát hiện một nam thanh niên đứng trên thành cầu có biểu hiện bất thường.

Người dân đã giữ nam thanh niên lại và bàn giao cho công an. Ảnh: Đình Trọng.

Khi hỏi chuyện, người dân phát hiện anh này có ý định nhảy xuống sông tự tử nên giữ lại và trình báo công an.

Công an phường An Bình (TP Biên Hòa) đã đến vận động và đưa nam thanh niên về trụ sở. Tại cơ quan công an, anh này cho biết muốn nhảy cầu Đồng Nai vì thất tình.

Công an phường thông báo cho người thanh thanh niên này từ TP.HCM đến và bàn giao.