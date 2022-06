Nam thanh niên lừa chuyển khoản để lấy tiền đánh bạc

Bùi Văn Vũ Linh (31 tuổi, ở An Giang) đến cửa hàng điện thoại nhờ chuyển tiền vào tài khoản, sau đó chiếm đoạt và bỏ trốn.

Ngày 12/6, Công an xã Tà Đảnh đã củng cố hồ sơ chuyển đến Công an huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, điều tra đối với Bùi Văn Vũ Linh (31 tuổi, ở huyện Châu Thành) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, Linh cần tiền để đánh bạc trực tuyến nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trưa 11/6, Linh đến cửa hàng mua bán, sửa chữa điện thoại di động ở xã Tà Đảnh, do chị Tạ Thảo Ly (32 tuổi) làm chủ.

Linh bị cảnh sát tạm giữ để điều tra. Ảnh: Nghiêm Túc.

Linh đưa 2 số tài khoàn ngân hàng, sau đó nhờ chị Ly chuyển hơn 16 triệu. Chị Ly thực hiện chuyển tiền thành công, yêu cầu Linh thanh toán số tiền đã chuyển và phí.

Linh viện cớ ra ngoài lấy tiền, sau đó lái xe máy bỏ chạy. Cảnh sát nhanh chóng xác minh, đến chiều cùng ngày làm rõ thủ phạm nên bắt giữ.