Nam thanh niên lái ôtô kéo lê xe máy của công an nửa km

Sau khi ăn nhậu, Dương lấy ôtô bán tải của người thân sử dụng và kéo lê xe máy của Công an xã An Phú, huyện Chủ Chi (TP.HCM), trên tỉnh lộ 15.

Công an huyện Củ Chi, TP.HCM, đang tạm giữ hình sự Đinh Đình Dương (23 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ và Hủy hoại tài sản.

Dương lái ôtô bán tải kéo lê xe máy của công an xã tóe lửa trên mặt đường. Ảnh: N.A.

Dương là người đã lái xe bán tải tông, kéo lê xe máy của Công an xã An Phú (huyện Củ Chi) trên tỉnh lộ 15 vào rạng sáng 11/12.

Theo lãnh đạo Công an huyện Củ Chi, thời điểm chống người thi hành công vụ, Dương có biểu hiện say xỉn, chưa có bằng lái ôtô.

Tại cơ quan điều tra, Dương khai sau khi ăn nhậu cùng bạn bè, anh ta lấy ôtô của người thân trong gia đình sử dụng và gây ra vụ việc.

Khoảng 1h ngày 11/12, Đinh Đình Dương lái ôtô bán tải mang biển số tỉnh Bình Dương trên tỉnh lộ 15, hướng cầu Bến Súc về xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi.

Đến địa phận xã An Phú, huyện Củ Chi, Dương bị công an địa phương yêu cầu dừng lại để kiểm tra. Một công an viên lấy xe máy chặn trước ôtô này và yêu cầu tài xế chấp hành.

Tuy nhiên, Dương lái ôtô tông vào xe máy của công an xã rồi bỏ chạy. Xe máy bị ôtô kéo đi hơn 500 m, tóe lửa.