Nam thanh niên kéo lê bạn gái giữa đường phố

Clip dài gần 3 phút ghi lại cảnh một nam thanh niên hành hung, kéo lê người yêu ở đường Ngô Quyền (TP Đà Nẵng) được ghi lại vào tối 18/2.

Ngày 19/2, Công an phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) mời đôi nam, nữ liên quan vụ xô xát trên lên trụ sở làm việc.

Nam thanh niên hành hung bạn gái, bị người dân quay clip đăng lên mạng xã hội. Ảnh cắt từ clip.

Theo nội dung trong clip được đăng trên mạng xã hội, khoảng 20h tối 18/2, cặp nam nữ xô xát tại đường Ngô Quyền (phường An Hải Bắc).

Nam thanh niên nắm tóc kéo cô gái leo qua dải phân cách đường Ngô Quyền. Cô gái ra sức chống cự nhưng vẫn bị đánh vào mặt.

Người dân chứng kiến sự việc đã rút chìa khóa xe máy, đồng thời gọi điện báo công an. Cảnh sát 113 phối hợp Công an phường An Hải Bắc đến hiện trường, xử lý vụ việc.

Bước đầu, công an xác định hai người này yêu nhau, trong lúc cãi vã thì xảy ra mâu thuẫn. Tại cơ quan công an, nam thanh niên đã xin lỗi và cô gái đồng ý giảng hoà.

Sau khi nhắc nhở, cơ quan chức năng đã cho 2 người về và cho biết nếu nam thanh niên tái phạm sẽ bị xử lý nghiêm.