Nam thanh niên gây ra 50 vụ lừa bán ôtô qua mạng

Đinh Sỹ Nhất tạo nhiều tài khoản ảo rồi đăng tải các bài viết mua bán ôtô và phụ kiện xe hơi lên hội nhóm để lừa chiếm đoạt của người mua gần 500 triệu đồng.

Ngày 5/1, Công an huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đinh Sỹ Nhất (27 tuổi, trú huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đinh Sỹ Nhất tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo công an, từ tháng 4/2022 đến nay, Nhất lập nhiều tài khoản Facebook ảo rồi đăng các hình ảnh, bài viết về mua bán ôtô và phụ tùng xe hơi vào các hội nhóm.

Khi có khách hỏi mua ôtô hoặc phụ tùng, Nhất yêu cầu chuyển 2-20 triệu đồng tiền cọc rồi mới giao hàng. Nam thanh niên 27 tuổi còn sử dụng các sim rác và tài khoản ngân hàng được mua qua mạng để giao dịch.

Khi nạn nhân chuyển tiền, Nhất cắt đứt liên lạc, chặn số điện thoại và tài khoản mạng xã hội rồi chiếm đoạt tài sản.

Cuối tháng 12/2022, trong lúc thực hiện hành vi chiếm đoạt hàng chục triệu đồng của một người đàn ông ở huyện Vũ Quang, Nhất bị cảnh sát bắt giữ.

Công an xác định trong gần một năm, Nhất đã thực hiện khoảng 50 vụ lừa đảo tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, chiếm đoạt gần 500 triệu đồng.