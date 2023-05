Nam thanh niên đâm cha và chú ruột tử vong

Xô xát xảy ra, thanh niên 18 tuổi ở An Giang cầm dao phóng lợn tấn công khiến cha và chú ruột tử vong.

Lâm Hoài Ân tại cơ quan Công an. Ảnh: Tiến Tầm.

Ngày 5/5, Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự Lâm Hoài Ân (18 tuổi, ở thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) điều tra về hành vi giết người.

Theo kết quả điều tra, chiều 3/5, ông Lâm Hoàng Sang (43 tuổi) cùng 2 em ruột là Lâm Viết Tiền (40 tuổi), Lâm Thanh Toản (36 tuổi) nhậu tại nhà cha ruột ở thị trấn Óc Eo. Tối cùng ngày, Ân (con ông Sang) đi uống cà phê về rồi xô xát với cha và chú ruột là Lâm Viết Tiền.

Ân sau đó bỏ chạy rồi rủ thêm 2 người bạn quay lại giải quyết. Công an xác định Ân cầm dao phóng lợn đâm ông Tiền tử vong tại chỗ. Nạn nhân Sang cũng bị con trai đâm trúng tay, dẫn đến té ngã.

Sau khi gây án, Ân rời khỏi hiện trường. Ông Sang được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Đến 7h sáng 4/5, công an đã bắt được Ân khi nghi phạm lẩn trốn tại TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Bước đầu, Ân thừa nhận hành vi phạm tội. Cảnh sát đã mời 2 người bạn của Ân đến làm việc để củng cố hồ sơ xử lý.

Hung khí được cảnh sát thu giữ. Ảnh: Tiến Tầm.