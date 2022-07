Nam thần tượng được trả 76.000 USD một tập phim

Sự chăm chỉ của Lee Junho (2PM) đang được đền đáp xứng đáng thông qua loạt tác phẩm truyền hình chất lượng.

Năm 2021 là năm của Lee Junho (2PM) và bộ phim truyền hình cổ trang The Red Sleeve.

Bộ phim của đài MBC gây xúc động mạnh trên toàn quốc. Chuyện tình của vị vua và cung nữ là một trong những bộ phim truyền hình được xem nhiều nhất năm 2021 của Hàn Quốc.

Bộ phim cổ trang The Red Sleeve nhận được nhiều sự chú ý của khán giả. Ảnh: Dispatch.

The Red Sleeve đã đưa Lee Junho và Lee Se Young trở thành hai diễn viên chính xuất sắc. Cả hai được khen ngợi về diễn xuất và phản ứng hóa học, khi Lee Junho thắng Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang cho nam diễn viên chính và Lee Se Young đã mang về Giải thưởng Diễn xuất của MBC.

Danh tiếng Lee Junho đang được đền đáp xứng đáng. Trong một tập gần đây của TMI News Show, thành viên nhóm nhạc 2PM được tiết lộ hiện kiếm hơn 100 triệu won (khoảng 76.200 USD ) mỗi tập.

Giống Extraordinary Attorney Woo, bộ phim The Red Sleeve ra mắt vào thời điểm phải cạnh tranh với những tên tuổi nổi tiếng khác như Now, We Are Breaking Up, bộ phim có sự tham gia của nữ diễn viên hàng đầu Song Hye Kyo và nam diễn viên đang lên Jang Ki Yong.

Trong khi đó, The Red Sleeve có sự tham gia của nam ca sĩ Lee Junho (2PM) và Lee Se Young. Thời điểm đó, họ không chiếm được sự chú ý như Song Hye Kyo vì Now, We Are Breaking Up là dự án đầu tiên của nữ diễn viên kể từ sau khi ly hôn với Song Joong Ki.

Xếp hạng cho The Red Sleeve mỗi tập. Ảnh: Naver.

Tuy nhiên, nội dung và tài năng diễn xuất mới mẻ của Junho đã giúp The Red Sleeves thống trị xếp hạng, kết thúc với tỷ lệ người xem 17,4%. Trong khi đó, mặc dù có sự hậu thuẫn về tên tuổi hai diễn viên chính, tập cuối Now, We Are Breaking Up chỉ đạt mức rating là 6,7%.

Trước The Red Sleeve, Junho đã đóng những vai đáng chú ý trong các bộ phim truyền hình khác, chẳng hạn Good Manager và Rain or Shine. Anh cũng đóng vai chính bộ phim truyền hình King the Land, cùng Yoona của SNSD.