Năm sóng gió của làng giải trí thế giới

Cho đến nay, kết luận về tai nạn trên phim trường “Rust” và thảm kịch trong đêm nhạc Astroworld vẫn chưa được công bố.

Showbiz quốc tế trải qua năm 2021 đầy biến động. Theo Fox News, giữa sự những tin tiêu cực từ tai nạn chết người trên phim trường Rust, đêm nhạc do Travis Scott tổ chức gây thương vong hàng loạt, thì sự kiện Britney Spears được tự do sau 13 năm bị quản thúc như nô lệ là niềm an ủi lớn nhất đối với người hâm mộ.

Bê bối bắt nạt của Chrissy Teigen

Tháng 6, Chrissy Teigen rút khỏi vai trò lồng tiếng phim Never Have I Ever, hủy dự án quan trọng vì bị dư luận chĩa mũi dùi chỉ trích sau scandal bắt nạt phụ nữ trên mạng xã hội.

Courtney Stodden, người tố cáo Teigen, khẳng định từng bị vợ John Legend nhắn tin nhục mạ hồi năm 2011. Khi đó Stodden mới 16 tuổi và vừa kết hôn với Doug Hutchison - người đàn ông hơn cô 34 tuổi. "Chrissy muốn thấy tôi nằm dưới nấm mồ. Cô ấy nhắn tin riêng bảo tôi hãy tự sát đi", Stodden kể.

Không chỉ Courtney Stodden, Lindsay Lohan, Farrah Abraham và Michael Costello cũng từng là nạn nhân bị chân dài gốc Thái dìm hàng.

Bê bối này ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp của Teigen. Trên Twitter nổ ra làn sóng tẩy chay cô với hàng nghìn lượt tweet. Những doanh nghiệp thông báo dừng hợp tác với siêu mẫu, trong đó chuỗi công ty Bloomingdale's đã ngừng bán sản phẩm do Teigen đứng tên.

Nhận thấy bản thân không thể im lặng, Teigen đã lên tiếng nhận lỗi và xoa dịu các nạn nhân. Cô bày tỏ: "Không có nhiều người may mắn đủ sức chịu trách nhiệm về những gì đã gây ra. Tôi rất buồn khi nghĩ về điều từng làm. Tôi xấu hổ về hành vi sai trái nhưng cảm giác này chắc hẳn chẳng đáng kể so với những gì Stodden chịu đựng".

Siêu mẫu Chrissy Teigen bị tẩy chay mạnh mẽ sau scandal bắt nạt người khác trên mạng xã hội. Ảnh: Dailyadvent.

Phát ngôn trên Mail Online, người dẫn chương trình Piers Morgan chỉ trích câu xin lỗi của Teigen là đạo đức giả. Nhân đây, ông tố siêu mẫu luôn là người đơn phương hủy hợp đồng với đối tác nếu không hài lòng, coi thường những người làm việc cùng.

"Chrissy say mê với việc thúc đẩy văn hóa loại trừ. Nhưng bây giờ cô ấy đang tự hủy hoại chính mình, vì hóa ra, cô còn tệ hơn những người mà bản thân từng công kích", Morgan nói.

Thảm kịch trong đêm nhạc của Travis Scott

Theo Fox News, hiện có 1.547 đơn kiện nhắm vào Travis Scott, Live Nation Entertainment và những bên liên quan sau thảm kịch âm nhạc Astroworld, nâng tổng số tiền đòi bồi thường lên đến 10 tỷ USD . Danh tiếng của Scott có thể bay màu nếu thua kiện.

Cuộc chiến pháp lý đang trở nên rất căng thẳng khi đơn tố cáo Scott tăng thêm mỗi ngày. Vào ngày 13/12, nam rapper cùng người nhà nạn nhân sẽ dự phiên điều trần đầu tiên ở tòa án quận Harris.

Trở lại ngày 5/11, truyền thông quốc tế xôn xao trước cảnh tượng đầy hỗn loạn, dòng người giẫm đạp nhau trong show nhạc ở công viên NRG, Houston. Thống kê cho biết ít nhất 300 người phải nhập viện điều trị, 10 người tử vong sau thảm kịch. Nạn nhân nhỏ nhất mới 9 tuổi.

Hình ảnh khán giả tập trung trước nơi tổ chức đêm nhạc của Travis Scott, trước khi thảm kịch xảy ra. Ảnh: NME.

Samuel Peña - cảnh sát trưởng ở Houston - gọi đây là "tai nạn gây thương vong hàng loạt". Ông nhớ lại: "Đám đông dồn về phía trước sân khấu, thương vong bắt đầu xảy ra. Khán giả ngã xuống đất và bất tỉnh, có người chết tại chỗ. Khung cảnh khi ấy cực kỳ đáng sợ".

Vụ bê bối Astroworld giáng đòn chí mạng lên sự nghiệp Travis Scott. Hãng giày Nike và nhiều đối tác tuyên bố tạm dừng làm ăn cùng Scott. Khán giả từ hâm mộ chuyển sang tẩy chay Scott bởi đây không phải lần đầu anh tắc trách trong khâu tổ chức đêm nhạc.

Trên CNN và Rolling Stone, nhiều khán giả dự show Astroworld đồng loạt chỉ trích Scott. TK Tellez (20 tuổi) và bạn gái chia sẻ: "Không phải buổi hòa nhạc, đó là một cuộc chiến sinh tồn".

Theo Hollywood Reporter, vụ việc làm dấy lên hồi chuông cảnh báo mối nguy hiểm tiềm tàng và nỗi sợ hãi, lo lắng của khán giả về độ an toàn ở sự kiện đông người. Thảm kịch vừa qua cũng là dấu hiệu cho thấy ban tổ chức ưu tiên lợi nhuận hơn tính mạng con người.

Alec Baldwin vô tình bắn chết người

Tai nạn trên phim trường Rust vẫn còn âm ỉ nỗi đau trong lòng Alec Baldwin. Tài tử bật khóc khi tâm sự với nhà báo George Stephanopoulos hôm 2/12: "Tôi không bóp cò súng. Tôi không bao giờ chĩa súng vào bất kỳ ai".

Thảm kịch đau lòng xảy ra ở Bonanza Creek Ranch, New Mexico cuối tháng 10. Khi ấy, tiếng nổ bất ngờ phát ra từ khẩu súng trên tay Baldwin khiến đạo diễn hình ảnh Halyna Hutchins tử vong và Joel Souza bị thương.

Có nhiều tắc trách trong vụ này, nhưng cốt yếu chính là quy trình kiểm tra, bảo dưỡng vũ khí một cách cẩu thả. South China Morning Post cho hay ngoài Alec Baldwin, hai người khác bị đâm đơn kiện là Hannah Gutierrez Reed và Dave Halls (hai nhân viên phim trường).

Alec Baldwin suy sụp vì vô tình gây ra cái chết cho Halyna Hutchins. Ảnh: Fasolmi.

Phát biểu trên truyền thông, cảnh sát trưởng quận Santa Fe - Adan Mendoza - khẳng định có "sự tự mãn" trong cách xử lý vũ khí. Nhà chức trách đang tiến hành nhiều cuộc điều tra, và thậm chí có thể xem xét cáo buộc hình sự.

Fox News nhận định phải còn rất lâu sự thật mới ngã ngũ. Tai nạn trên phim trường Rust đã khiến Hollywood chia làm hai phe: Giới làm phim đổ lỗi cho vũ khí, trong khi nhóm nhà nghiên cứu điện ảnh và chuyên gia vũ khí (armorer) khẳng định vấn đề nằm ở sự thiếu hiểu biết và cách làm việc vô trách nhiệm của con người.

Britney Spears được trả tự do

Phong trào #FreeBritney (Tạm dịch: Trả tự do cho Britney) được ví như bộ phim truyền hình dài tập hấp dẫn nhất năm 2021. Cuộc hội thoại kéo dài 20 phút giữa Spears và thẩm phán hồi tháng 6 gây chấn động thế giới với lời khai: "Tôi sống như nô lệ, bị cấm kết hôn và sinh con".

Giọng ca Baby One More Time còn tiết lộ: "Họ (Jamie Spears và nhân viên của ông) đặt vòng tránh thai vào người tôi và không cho phép tôi đến bác sĩ lấy nó ra. Những gì tôi muốn là phải chấm dứt mọi thứ. Tôi muốn tiền mà tôi làm ra, tôi muốn bạn trai có thể chở tôi đi chơi trên con xe của anh ấy. Thành thật mà nói, tôi muốn khởi kiện cả gia đình này".

Trong 13 năm qua, công chúa nhạc pop không ngừng đấu tranh cho khát khao làm chủ cuộc đời. Đến cuối cùng, công lý đã được thực thi. Ngày 13/11, thẩm phán Brenda Penny tuyên bố: "Quyền giám hộ của ông Jamie đối với Britney chính thức bị hủy bỏ".

Khán giả xuống đường ăn mừng khi Britney Spears được tự do. Ảnh: YT.

Fox News ghi nhận có hàng nghìn người hâm mộ tập trung trước toà án thượng thẩm Los Angeles ăn mừng Spears được tự do. Họ mang theo băng rôn, hình ảnh của nữ ca sĩ, vừa diễu hành vừa hô hào khẩu hiệu #FreeBritney. Lượt tìm kiếm của hashtag này đã đứng đầu top thịnh hành Twitter với hàng trăm nghìn bài viết chúc mừng.

Dựa trên phán quyết mới, chuyên viên kế toán John Zabel sẽ thay thế ông Jamie, giữ quyền giám hộ tài sản cho Spears đến cuối năm. Kể từ giờ phút này, ngôi sao nhạc pop thoải mái làm điều mình thích. Kế hoạch sắp tới của cô là kết hôn và sinh con.