Nam sinh viên mất tích khi đến TP.HCM nhập học

Trên đường từ Bình Định vào TP.HCM nhập học, nam sinh viên 19 tuổi mất liên lạc với người thân.

Ngày 14/2, chị Hồ Thị Cẩm Nhung (22 tuổi, quê Bình Định) đã có đơn trình báo gửi Công an phường 26, quận Bình Thạnh, về việc em họ Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, quê Bình Định) bị mất tích sau khi vào TP.HCM nhập học.

Giấy tờ tùy thân nam sinh viên mất tích. Ảnh: N.A.

Theo người thân, Nghĩa đang là sinh viên năm nhất của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.

Ngày 11/2, Nghĩa đi xe khách Tân Hoa Châu mang biển số 77B-024.57 từ Bình Định vào TP.HCM.

Xe khách đến Bến xe Miền Đông khoảng 4h30-5h ngày 12/2. Lúc này, gia đình và người thân tại TP.HCM liên lạc đón Nghĩa nhưng không được. Nam sinh viên mất tích từ đó đến nay.

Chị Nhung cho biết khi vào TP.HCM, Nghĩa mang một balo, một vali, áo khoác, nón, quần tây… tất cả màu đen. Khi xe khách đến Bến xe Miền Đông, gia đình cũng đã nhờ trích xuất camera cũng không thấy Nghĩa.

"Tôi đến bến xe đón em nhưng gọi điện thoại, nhắn tin không được. Tôi và gia đình đang rất lo lắng vì đây là lần đầu Nghĩa đến TP.HCM", chị Nhung nói và cho biết đã nhờ Công an phường 26 (quận Bình Thạnh) hỗ trợ tìm kiếm.

Công an phường 26 (quận Bình Thạnh) cho biết đơn vị này đã nhận được đơn trình báo về vụ việc. "Công an đang tìm kiếm và chưa có thông tin về nam sinh viên này. Khi nào có, đơn vị sẽ liên lạc thông báo cho gia đình", Công an phường 26 thông tin.